Ön is vehet otthonra villamost!

Kocsis Csaba közölte: a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. (MVK) a már csak a remízben álló, 1986 és 1990 között gyártott Tátra típusú villamosokat kínálja eladásra.



Ezekhez hasonló szerelvények Miskolcon kívül több cseh városban, valamint Kassán, Phenjanban, Szarajevóban, Moszkvában, Volgográdban és Strausbergben is jártak vagy járnak a mai napig, nem egyet modernizáltak közülük - ismertette a társaság vezetője, aki szerint emiatt nem lenne meglepő, ha a villamosokat egy külföldi licitáló vinné el.



Ismerten megbízható típusokról van szó, amelyek tartalékként, különösen a kedvező kikiáltási ár ismeretében más magyar nagyvárosok közlekedési cégeinek figyelmét is felkelthetik. A villamoskocsikat akár vendéglátóhelynek, játszóháznak is berendezhetik, vagy más, a korábbitól eltérő funkciót találhatnak nekik - tette hozzá.



Pásztor Imre, a miskolci önkormányzati cégeket - így az MVK-t is - tömörítő Miskolc Holding Zrt. kommunikációs vezetője az MTI-nek azt mondta: az MVK Zrt.-nek tizennyolc Tatra KT8D5 típusú villamosa volt, ebből hetet korábban Prága vásárolt meg, most pedig nyolcat értékesítenek online árverésen.



Három szerelvény a miskolci közlekedési vállalat tulajdonában marad: az egyik az országosan is népszerű miskolci adventi villamos, a másik az MVK Zrt. nosztalgia-járműparkjába kerül, a harmadik pedig oktatási célokat szolgál - közölte.



Miskolc azért árulja ezeket a villamosokat, mert uniós pályázaton, a Zöld nyíl nagyprojekt keretében megújult a város villamoshálózata, és harmincegy új, Skoda villamost vásároltak. A projekt összköltsége csaknem 38 milliárd forint volt, ebből az unió kohéziós alapja mintegy 34 milliárd forintot állt.



A borsodi megyeszékhelyen 1897 júliusa óta van villamosközlekedés, az országban másodikként ott épült normál nyomtávú villamosvasút.