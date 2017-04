Online jegyzettekel készülhetnek az előadásokra az egyetemisták

Ezt szem előtt tartva az Akadémiai Kiadó több mint 100 egyetem és főiskola előtt nyitja meg online könyvtárát, amelyben jelenleg 154, a felsőoktatásban leginkább használt tankönyv és jegyzet áll a hallgatók rendelkezésére a sikeres vizsgafelkészüléshez.Míg régen az írásvetítő, a diavetítő vagy az episzkóp számított tradicionális oktatási eszköznek, addig manapság alapelvárás, hogy a felsőoktatási intézmények projektorokat, digitális táblákat használjanak az oktatáshoz, internet elérhetőséget biztosítsanak a hallgatóknak. „A mai, Z generációnak lételeme a gyors információáramlás és befogadás, prioritásaik közé tartoznak a kütyük és a kényelem. Legtöbbjük okostelefon vagy tablet nélkül egy lépést sem tesz – nem véletlenül nevezzük őket digitális bennszülötteknek. Ez azonban együtt jár azzal, hogy tanulási igényeik is megváltoztak. Vizuális elemekkel tarkított interaktív előadások szükségesek ahhoz, hogy felkeltsük érdeklődésüket, a tanulásnál, jegyzetelésnél pedig inkább az online felületet preferálják. Sokan ugyanis nem füzettel és tollal, hanem laptoppal mennek az előadásokra, hogy azonnal digitális formában legyen meg az ott elhangzott tananyag" – mondta el dr. Réffy Balázs, az Akadémiai Kiadó igazgatója.Szerencsére ma már arra is van lehetőség, hogy a könyveket, jegyzeteket a mai kornak megfelelően, online formában érjék el a hallgatók. Az Akadémiai Kiadó online könyvtárában megtalálhatjuk 16 tudományterület, a felsőoktatásban leginkább használt tankönyveit és jegyzeteit olvasható és szerkeszthető digitális formában.„Mivel a Z generációra kevésbé jellemző a hagyományos, papír alapú könyvek forgatása, a Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás, azaz MeRSZ kifejezetten az ő igényeikre lett szabva. A mobiltelefonon, táblagépen és laptopon egyaránt elérhető felületen a belépést követően nemcsak keresni lehet, de saját jegyzeteket, bejegyzéseket is készíthetünk és nyomtathatunk" – mondta el dr. Réffy Balázs. A közelgő vizsgaidőszak előtt különösen érdemes lesz figyelniük a hallgatóknak, hiszen április 30-ig több mint 100 hazai felsőoktatási intézmény és könyvtár számára ingyenesen elérhető lesz a szolgáltatás, ezáltal az intézmények hallgatói is térítésmentesen kipróbálhatják azt a www.eisz.mersz.org