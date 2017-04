Orbán-beszéd, zene, buli - tart a zajos tüntetés a Szabadság téren - videóval

19.19 - Borsos Luca beszéde tömör volt és velős, mint elhangzott:

"Nem maradok csöndben, mert nem akarok. (...)

Nincsen az a hatalom, aminek magam megadom."

(...)

A politika közügy, és nem azé, aki rabol!"



18.54 - Bulihangulat van a Szabadság téren, de az Index írja: az emberek nem bulizni jöttek.



A sok zenei betét elég nagy öngólnak tűnik egyelőre: sokan elmennek, igaz, sokan is jönnek. Mindenesetre az érződik, hogy az emberek nem zenét hallgatni és bulizni jöttek, hanem a kormány ellen demonstrálni.

A szervezők is érzik, hogy a langyos hiphop zenétől elalszanak az emberek, ezért időnként a műsorvezető bemondta, hogy fújja meg mindenki, amit hozott, hátha ezzel sikerül kicsit hangulatban tartani a tömeget.



Mint írják, kilátogatott a tüntetésre több baloldali politikus is, az Index tudósítói az MSZP-ből Kunhalmi Ágnest és Heringes Anitát látták, a DK-ból Vágó Istvánt.



18.20 - mire elkezdték a felkonferálásokat, a tér megtelt. Az emberek minden irányból jönnek. A színpadon Orbán Viktor is megszólalt, pontosabban a miniszterelnök hangja. Egy tíz évvel ezelőtti beszédét vették elő, amelyben Orbán anno úgy fogalmazott: "az oroszoknak ajtót mutattunk, és azt üzenjünk a jövőnek, ne hagyja, hogy visszamásszon az ablakon. Nem szabad megengedni, hogy a Gazprom legvidámabb barakkjává tegyék Magyarországot."



Most itt tudja élőben nézni az eseményeket:- hallatszik a színpadról, a bulihangulat megmaradt. "Addig fogunk kijönni az utcára, elfoglalni a közterületeket, amíg vissza nem kapjuk a szabadságunkat. Nehogy azt gondolják odafent, hogy elfáradunk és hazamegyünk, mivel itthon vagyunk!" - folytatta a szónok.A színpad előtti sorokban közben lehetett egy kis összezördülés néhány résztvevő között, mert a színpadon bemondták, arra kérnek mindenkit, hogy őrizzék meg a tüntetés békés jellegét, bulizzanak.Az Index élő adásban jelentkezett a tüntetésről, ez itt visszanézhető:- Ahogy az elmúlt napok tüntetéseiről tette, úgy most is bejelentkezett a helyszínről élő videóval az atlatszo.hu a Facebook-oldalán . Az élőkép alapján már jó sokan összegyűltek a Szabadság téren.Több mint hétezeren ott lesznek, 10 ezer ember pedig érdeklődik a tüntetés iránt, aminek, a szervező a Nem maradunk csendben csoport.˝Nem kisebb dolgot szeretnénk elérni, mint hogy legyen ez Magyarország leghangosabb tüntetése! Ehhez persze rád is szükségünk lesz. Hozz magaddal sípot, kereplőt, dobot vagy akármilyen más hangszert, amivel zajt tudsz csapni!˝ - olvasható a beharangozóban, ami így folytatódik: ˝szombaton a kormány megfélemlítő politikája ellen tüntetünk. Azért, hogy megmutassuk, egy országot nem lehet elhallgattatni! Senki se számítson azonban hagyományos demonstrációra. A beszédek mellett ezúttal a zenén, a táncon, és a hangos véleménnyilvánításon lesz a hangsúly!˝Szónokok és fellépők időrendi sorrendben (18:00 - 21:10)17:30 - Gyülekező - Warm Up18:00 - STARTSzabó Simon színész beszédeKramer Veronika és Szipszer Szabolcs (Bulbs) - live electro alternative duoGregory G Ras (Komáromy Gergő) - reaggeAntoni Rita beszédeKürti Kristof (DJ Suhaid)Hujber Áron és Vereczkey Ákos - 1/3 Fossiles de l'Atlas & Akos V - 60s 70s 80s 90s az egész világbólBorsos Luca beszédeKomár Béla (Telefunken) - funky-galactic DJ setGulyás Márton és Varga Gergő beszédeMushu Israel - Upor András - koncertPándi Balázs (DJ Rabbi Williams) - DJ setHegedűs Barbara beszédeÚjvári-Pintér György (!Szkafander) - friendlyhouse DJ setDélután Röszkénél is lesz tüntetés a tervek szerint. Részletek itt.