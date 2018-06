Orbán: a migránsvitában nem lehetséges a kompromisszum

A kormányfő Helmut Kohl egykori német kancellár halálának első évfordulóján rendezett tanácskozáson kiemelte: semmilyen dokumentumot nem ismerünk, amelyik azt mondaná, ha "belépsz az unióba, bevándorlóországgá kell válnod".



Kitért arra is: Magyarország tisztában van saját erejével, súlyával és feladatával mint uniós tagállam, és nem vágyik európai politikai szerepre.



Mi, magyarok öntudatos, büszke, helyes önismerettel és reális helyzetértékeléssel bíró nép vagyunk. Ahol határozott ambícióink vannak, az Közép-Európa és a visegrádi négyek - közölte.



Hozzátette: magyar ambíció, hogy Magyarország egy erős, szorosan együttműködő, egymást segítő és bátorító országokból álló közép-európai régió tagja lehessen. Itt számít, súlyt jelent az az erő, amit Magyarország képvisel. Ambíciója Magyarországnak az is, hogy elősegítse a nyugat-balkáni államok, különösen Szerbia uniós tagságát, hogy meggyőzzük a többi tagállamot, hogy erre szüksége van.



Orbán Viktor azt mondta: Helmut Kohl pontosan értette, mit jelent az, hogy az Európai Unió tagjai egyenrangúak, és értékelte a magyarok barátságát.



Orbán: az erős Európához erős nemzetállamokra van szükség



Erős Európát akarunk, ez pedig "erős nemzetállamokat követel" - hangsúlyozta a Budapesti Európa-beszéd címmel Helmut Kohl néhai német kancellár halálának első évfordulóján rendezett konferencián Orbán Viktor miniszterelnök



űAz Európai Unió még gazdag, de már gyenge - jelentette ki, hangsúlyozva, hogy a közösség jövője azon múlik, képes-e megvédeni külső határait, ha pedig ez sikerül, akkor nem az érkező migránsok szétosztása a kérdés, hanem az, hogy mi történjen azokkal, akik már itt vannak.



Mint mondta, utóbbiakat "nem szétosztani kell, haza kell őket vinni". A kormányfő az elmúlt fél évtizedet az EU legsikertelenebb öt évének nevezve, mondván, nem sikerült megvédeni a földrészt a migrációtól, a Brexittel "elvesztettük az Egyesült Királyságot", Brüsszel pedig megbontotta az egyensúlyt az unió nyugati és kelet fele között.



Orbán: Magyarország több területen is tudja segíteni a közös európai politikát



Magyarország több területen is fel tudja ajánlani segítségét a közös európai politikához: jó példát tud mutatni a gazdasági reformok terén és segítséget tud nyújtani a migránsok hazaszállításához - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Budapesti Európa-beszéd címmel rendezett konferencián szombaton a fővárosban.



A kormányfő a Helmut Kohl egykori német kancellár halálának évfordulóján rendezett tanácskozáson rámutatott arra: a segítséget exportálni kell és nem a gondokat kell importálni.



Hozzátette: Magyarország tanácsot is tud adni, ha van, aki kéri.



Kifejtette: egy tanácsot kéretlenül is adunk, mert van benne történelmi tapasztalatunk. Azt tanácsoljuk, mindenki bánjon csínján azzal, hogy az iszlám bármely európai ország része lenne - fogalmazott.



A miniszterelnök kijelentette: példa, segítség és tanács mellett azt is világosan meg kell mondani, hogy a jövőben sem hagyjuk magunkat és nem engedjük meg, hogy olyasmire kényszerítsenek bennünket, amit nem akarunk.



Kiemelte: ha nem tudnak az egyeztetés során elegendő eredményt elérni, ha nem tudják elfogadni, de legalább tolerálni egymás álláspontját a migráció és a költségvetés kérdésében, akkor várják meg, hogy az európai emberek kinyilvánítsák akaratukat a 2019-es választásokon. Aztán jöjjön, aminek jönnie kell - mondta Orbán Viktor beszéde zárásaként.