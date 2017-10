Orbán a nemzetbiztonsági szolgálatokat is bevetné a "Soros-hálózat" leleplezéséhez

"A "Soros-hálózatnak" kiterjedt befolyási övezete van az Európai Parlamentben (EP) és az Európai Unió más intézményeiben, célja egy kevert népességű Európa létrehozása és a migránskérdésben vele szembenálló magyar kormány elítéltetése" - mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió 180 perc című műsorában.Hivatkozva a "Soros-birodalomról" kiszivárgott dokumentumokra a miniszterelnök elmondta: a hálózat tagjai Brüsszelben azért dolgoznak, hogy "a bevándorláskérdésben a Sorosékkal szemben állást foglaló magyar kormányt (...) elítéltessék, megbélyegezzék, és rászorítsák, hogy változtassa meg a migránspolitikáját".Orbán Viktor közölte: a nemzetbiztonsági szolgálatok közreműködésével a nyilvánosság elé kell tárni az európai életet befolyásolni igyekvő "Soros-hálózatot", hogy megismerhetők legyenek a történések, az, hogy kik, miért és hogyan akarják befolyásolni a magyarok életét.Arra a felvetésre, hogy Navracsics Tibor magyar uniós biztos szerint nincs Soros-terv, majd arra a kérdésre, hogy ki az, aki együttműködik ezzel a rendszerrel, Orbán Viktor azt felelte: "látja, még ő sem tudja, tehát ez annál is inkább amellett érv, hogy tudjuk meg".A miniszterelnök megemlítette, hogy a napvilágot látott dokumentumok szerint a "Soros-birodalomnak" listája van arról, ki az a több mint 200 EP-képviselő, akit a hálózat a barátjának tekint.Orbán Viktor megerősítette: a magyar álláspont szerint csak az adott tagállam mondhatja meg, ki tartózkodhat a területén. Ha ugyanis ezt egy ország nem mondhatja meg, akkor vége van. "Ha oda jutnánk egyszer, hogy Berlinben vagy Brüsszelben megmondanák, ki tartózkodhat Magyarország területén, az azt jelentené, hogy Berlinnek vagy Brüsszelnek lennénk alárendelve", ami elfogadhatatlan - hangsúlyozta, úgy fogalmazva: "ha egyszer rést nyitnak ezen a falon, akkor azon be fog ömleni a víz".Szerinte kétfajta országcsoport létezik az EU-ban: az egyik a "migránsmentes övezet", ez Közép-Európa, a másik pedig a bevándorlóországok csoportja. Azt pedig kizártnak tartja, hogy az egyik csoport a másikra erőltesse az elképzelését, ezért az a kérdés, hogy az együttélés hogyan valósul meg.A Jean-Claude Juncker európai bizottsági elnök és a visegrádi államok (V4) múlt heti találkozóján "európai beszélgetés" folyt a miniszterelnök szerint.A V4 egységes volt minden terítékre kerülő kérdésben, a leghangsúlyosabb téma pedig a migránsügy volt - idézte fel, hozzátéve: Jean-Claude Juncker azt jelezte, időnként méltánytalannak érzi, hogy olyasmiért is Brüsszelt teszik felelősnek, amiről egyébként nem tehetnek. Ő nagyobb együttműködési szándékot kért, "én meg elmondtam, hogy mi meg szeretnénk több tiszteletet" - elevenítette fel a tárgyalást.A cseh és az osztrák választás eredményét úgy értékelte: a választóktól olyanok kaptak megbízást, akik "nagyon hasonlítanak" a jelenlegi V4-vezetőkre, és a bevándorlás ügyében "egy húron pendülnek velünk", vagyis a választások eredményeképpen megerősödtek a migrációt elutasító országok.A novemberi egészségügyi béremelésről közölte: 98 ezer ember bérét emelik, amit az orvosszakmai szervezetekkel közösen készítettek elő.