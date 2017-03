Orbán: a Soros-egyetem jövője kormányközi tárgyalásokon múlik

A kormányfő emlékeztetett: az Oktatási Hivatal vizsgálata megállapította, hogy több külföldi egyetem is szabálytalanul működik, köztük "Soros György egyeteme is". Hiába milliárdos valaki, Magyarországon nem állhat a törvények fölött - hangoztatta.



Arra a kérdésre, hogy a jövőben is lesz-e Közép-európai Egyetem (CEU), Orbán Viktor azt válaszolta: ez az amerikai és magyar kormány közötti tárgyaláson és megállapodáson múlik.