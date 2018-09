Orbán: a stratégiai partnerség szintjére emeljük a magyar-vietnami kapcsolatokat

A stratégiai partnerség szintjére emelik a Magyarország és Vietnam közötti kapcsolatokat - közölte Orbán Viktor miniszterelnök az Országházban tett hétfői sajtónyilatkozatában a Nguyen Phu Tronggal, a Vietnami Kommunista Párt főtitkárával folytatott tárgyalása után.A közös tájékoztatón a kormányfő egy kiemelkedően sikeres, a távol-keleti térség egyik vezető országának nevezte Vietnamot. E siker pedig biztató Magyarországnak, mert azt jelzi, hogy egy ország lehet úgy - és talán csak úgy lehet - sikeres, ha a hozzá leginkább illeszkedő, az ő kultúrájából fakadó társadalmi, politikai és gazdasági berendezkedést valósít meg - fogalmazott.A világ legnagyobb országai is szövetségre törekednek Vietnammal, vagyis "egyre többen vagyunk a világon, akik abban érdekeltek, hogy Vietnam egy sikeres ország legyen" - hangsúlyozta.Orbán Viktor arról is beszélt, Magyarország érdekelt abban, hogy az Európai Unió és Vietnam közötti szabadkereskedelmi tárgyalások mihamarabb lezáruljanak, és életbe lépjen a tényleges szabadkereskedelem.A világgazdaság abba a fejlődési szakaszba lépett, amikor a technológia, a tőke és az áruk nemcsak Nyugatról áramolnak Keletre, hanem fordított irányban is - mondta, jelezve, hogy ez egy néhány éve nyilvánvalóvá vált jelenség, amelyhez Magyarország a keleti nyitással alkalmazkodott.Felidézte, hogy 2016-ban Magyarország megindított egy mintegy 500 millió eurós kötött segélyhitelprogramot - ami Magyarország legjelentősebb hitelprogramja -, és olyan területeken tud részt venni a modern Vietnam felépítésében, mint az egészségügy, az oktatás, a vízellátás és a mezőgazdaság.A miniszterelnök megjegyezte, a mostani találkozó érdekességét az adta, hogy a két ország alkotmányos rendszere jelentősen eltér egymástól, a tárgyalófelek azonban úgy tekinthetők, mint a saját népük legfontosabb vezetői.Orbán Viktor végül arról beszélt, hogy a megbeszélésen szó volt a turizmus lehetőségeinek fejlesztéséről, a két ország vállalkozóinak beruházásokra buzdításáról, a magyar állami ösztöndíjprogramról - amelyben 200 vietnami diák vehet részt -, valamint arról, hogy a két ország közötti diplomáciai kapcsolatfelvétel közelgő évfordulóján Magyarország egy kiemelkedő színvonalú kulturális képviseletet nyitna Vietnam fővárosában.A Vietnami Kommunista Párt főtitkára egyetértett Orbán Viktorral abban, hogy egy általános, mindenre kiterjedő partnerség létrehozásra kell törekedni Magyarország és Vietnam között.Nguyen Phu Trong sajtónyilatkozatában nagyon eredményesnek minősítette a megbeszélést, amely nyitott, barátságos, bizalommal telt légkörben folyt. Kijelentette: Vietnam Magyarországra elsődleges stratégiai partnereként tekint.A főtitkár szerint mindkét félnek javítani, egyszerűsíteni kell a beruházási környezetet. Őszinte köszönetét fejezte ki a magyar nép hatékony segítségéért Vietnam "honvédelmi harcaihoz" és az ország újraépítéséhez.Nguyen Phu Trong a képzés, oktatás területéről szólva beszámolt arról is, hogy Vietnam igyekszik jól kihasználni a magyar kormány ösztöndíjprogramját.A főtitkár szerint Vietnam és Magyarország a nemzetközi szervezetekben arra törekszik, hogy a nemzetek önrendelkezési jogának tiszteletben tartásával, egymást kölcsönösen segítve dolgozzanak együtt.Jelezte, Vietnam támogatja azt, hogy Magyarország bővítse együttműködését a Délkelet-ázsiai Országok Szövetségének (ASEAN) országaival.Fontosnak nevezte azt is, hogy Magyarország segítse az Európai Unió és Vietnam együttműködését.A sajtónyilatkozatok előtt Orbán Viktor és Nguyen Phu Trong jelenlétében a magyar és a vietnami fél több kétoldalú egyezményt is aláírt. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a polgári jogsegélyről, Szabó István honvédelmi államtitkár védelmi együttműködésről, Palkovics László innovációs és technológiai miniszter egészséggazdasági együttműködésről, Bódis József oktatási államtitkár pedig oktatási együttműködési programról írt alá megállapodást, majd három vízipari együttműködési megállapodást is szignáltak a ceremónián.