Orbán: a V4-ek összefogása nélkül még ma is százezrek áramlanának Európába

Ha a visegrádi négyek (V4) nem fogtak volna össze, akkor még mindig akadálytalanul áramlanának százezrek Európa felé, tovább rontva ezzel a kontinens népeinek biztonságos életét - mondta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Varsóban, a visegrádi országok soros elnökségének ünnepélyes átadásán. Magyarország Lengyelországtól veszi át, és júliustól 2018 júniusáig tölti majd be a V4-csoport (Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia) elnöki tisztségét.



Orbán Viktor a Királyi Várban tartott ünnepségen köszönetet mondott jelen lévő V4-es miniszterelnöktársainak a határvédelemben Magyarországnak nyújtott segítségért. "Nekünk négyünknek az elmúlt két évben nemcsak Magyarországot, hanem Európa déli határait is sikerült megvédeni" - jelentette ki, hozzátéve: a V4-ek támogatása miatt tudta, hogy Magyarország nem marad egyedül, amikor határai megvédésének jogáért küzd.



Hangsúlyozta: sem a gazdasági számokat, sem a biztonságot, sem a kulturális életet, sem pedig a demokrácia minőségét nézve nincs semmi szégyenkeznivalója Közép-Európának.



Az Európai Unió nagyot nyert azzal, hogy felvette tagjai közé a közép-európai államokat, és "sokat is várhat még a jövőben ettől a régiótól" - emelte ki a kormányfő.



Az, hogy Európában ma "együttműködés-deficit" van, és hiányzik a cselekvés egysége, felértékeli a visegrádi országokat - fogalmazott, életerős, közös célokkal rendelkező, cselekvőképes országokból álló régióként jellemezve Közép-Európát.



Orbán Viktor köszönetét fejezte ki Beata Szydlo lengyel miniszterelnöknek országa V4-elnökségéért, amelyet rendkívül sikeresnek minősített, és szerinte méltó befejezése lesz, amikor néhány nap múlva az új francia elnökkel, Emmanuel Macronnal találkoznak majd a négyek.



A július 1-jén kezdődő magyar V4-elnökségről a miniszterelnök azt mondta: a magyarokat Közép-Európában értik meg a leginkább, a térségben vannak a kontinensnek azok a rejtett gazdasági és kulturális tartalékai, amelyek "ha egyszer megmozdulnak, akkor nagyot fog nézni majd Európa és a világ".



Miniszterelnöktársaitól azt kérte, hogy a gazdasági együttműködés bátorítása, a diplomáciai kapcsolatok építése és a négy ország tekintélyének növelése mellett fektessenek hangsúlyt a fiatal nemzedékekre, hozzanak létre ösztöndíjakat, szervezzenek gyakornoki programokat. "Tegyük lehetővé a fiatal nemzedék számára is, hogy átélhesse azt, amit mi közép-európaiságnak nevezünk!" - szorgalmazta Orbán Viktor, aki szerint Közép-Európa tartósan is Európa leggyorsabban fejlődő régiója maradhat. "A magyar elnökség egy évét ennek a célnak fogjuk alárendelni" - zárta szavait.