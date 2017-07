Orbán: az illegális migráció egyértelműen nemzetbiztonsági kérdés

Az illegális migráció egyértelműen nemzetbiztonsági kérdés. Aki Magyarország biztonságára tör, azzal szemben származásra, vallási hovatartozásra, vagyoni állapotra tekintet nélkül érvényesítik a magyar állam politikai és jogi erejét - szögezi le Orbán Viktor a Heisler András Mazsihisz-elnöknek írt, Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke által az MTI rendelkezésére bocsátott levélben.



A pénteki keltezésű levélben a kormányfő a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) elnökének levelére reagált, amelyben Heisler András a "sorosozó" kampány leállítását kérte Orbán Viktortól, mert szerinte a kampány alkalmas kontrollálatlan, többi között antiszemita indulatok keltésére.



Orbán Viktor a levélben előrebocsátja, hogy a tömeges illegális migráció Európát válaszút elé állította: vagy megvédi határait, megvédi több ezer éves kultúráját, a mindennapok biztonságát, a tolerancia, a vallási türelem és a nemzeti sokszínűség értékeit, valamint az európai jog uralmát, vagy felszámolja önmagát.



"A magyar emberek nagy többségének egybehangzó véleménye szerint az illegális migráció problémájára adott válaszon múlik Magyarország és az Európai Unió sorsa. Az egyre szaporodó terrorista merényletek és erőszakcselekmények az európai zsidó közösséget különösen is érintik. Itt és most mindannyiunk élete, gyermekeink, unokáink jövője a tét" - olvasható a dokumentumban.



A magyar álláspontról a miniszterelnök úgy fogalmaz: "megvédjük hazánkat, családjaink és mindennapjaink biztonságát, eredményeinket és kultúránkat. Csak a magyarok dönthetik el, hogy kikkel akarnak együtt élni és kikkel nem. Saját sorsunkról csak mi dönthetünk."



"Aki vagyonát, hatalmát, befolyását, az általa pénzelt NGO-k hálózatát arra használja, hogy Magyarországra és az Európai Unióba milliószámra telepítsen migránsokat, az a mi közös jövőnket éli fel. Soros György milliárdos spekuláns számtalanszor nyilvánvalóvá tette, hogy ő pontosan ezt akarja" - írja Orbán Viktor.



Hangsúlyozza: a magyar választók által közhatalommal felruházott miniszterelnökként "felelősségem, hogy megvédjem hazánkat és Magyarország polgárait". "Amíg én vagyok a miniszterelnök, addig minden erőmmel azon leszek, hogy ezen kötelességemnek eleget tegyek" - írja, hozzátéve: a magyar kormány védelmére a Magyarországon élő zsidó közösség is minden esetben számíthat.



"A magyar álláspont szerint az illegális migráció egyértelműen nemzetbiztonsági kérdés. Aki Magyarország biztonságára tör, azzal szemben mi származásra, vallási hovatartozásra, vagyoni állapotra való tekintet nélkül érvényesítjük a magyar állam politikai és jogi erejét. Ön sem akarhatja, hogy e tekintetben származásuk szerint különbséget tegyek Magyarország állampolgárai között" - áll a levélben.



Orbán Viktor kitér arra is: a civilizációs és vallási különbségek okán az illegális migrációval az intolerancia kultúráját és a növekvő antiszemitizmust importálják Európába. "Az illegális migráció ellen folytatott küzdelmünkért sem köszönetet, sem elismerést nem várok, de az Önök közösségétől egy kis segítség azért jól jönne" - zárja levelét a miniszterelnök.