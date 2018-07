Orbán Balázs: a 21. század a mi oldalunkon áll

A világban szétszóródott magyaroknak az infrastruktúra és a telekommunikáció fejlődésének köszönhetően ma már nem fogyatkozó, elszigetelt kis közösségekben kell élniük, hanem az új vívmányok segítségével részesei lehetnek a nagy magyar közösségnek, amelynek alakításában nagy szerepük van a fiataloknak - hangoztatta a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára hétfőn Sátoraljaújhelyen. Orbán Balázs úgy fogalmazott: "a 21. század a mi oldalunkon áll".Az államtitkár a tizenkilencedik alkalommal megrendezett Magyar diákok és tanárok találkozója a Magyar Kálvárián elnevezésű, egyhetes középiskolás diáktábor megnyitóján beszélt.Kijelentette, amennyire ellenünk volt a 20. század, annyira a mi oldalunkon áll a 21., hiszen egy erősödő, a múltjával tisztában lévő, a jelenét alakítani tudó és a jövőjének kovácsává váló anyaország biztosít stabil hátteret a nemzetépítő törekvéseknek.Az ország ugyanis fizikai és lelki értelemben is épül - mondta Orbán Balázs, hozzátéve: "a közösségek, a nemzet, a vallás, az identitás mind olyan elemek, amelyekre sorra találunk rá". Ehhez kapcsolódnak a 21. század olyan vívmányai, amelyek megkönnyítik a kapcsolattartást egymással: "ugyanazokat a híreket olvassuk, ugyanazt a közösségi médiát fogyasztjuk" - fogalmazott az államtitkár.Csáky Csongor, a tábort szervező Rákóczi Szövetsége elnöke kiemelte: a tábor kinőtte a Kárpát-medencét, ugyanis a több mint négyszáz, javarészt "anyaországi és a trianoni békediktátum során elszakított területekről meghívott" résztvevő mellett idén először Európa számos országából, valamint más földrészekről is érkeztek vendégek.A diaszpóra magyarságát hetven olyan dél- és észak-amerikai, ausztráliai, spanyolországi vagy olaszországi fiatal képviseli, akiknek nagyszülei, dédszülei a huszadik század viszontagságai miatt hagyták el hazájukat - közölte az elnök. Hozzáfűzte: a megnyitónak helyet adó sátoraljaújhelyi Magyar Kálvária szimbolikus helyszín, hiszen az ott felállított stációk az elszakított 38 magyar városnak állítanak emléket.A július 8-ig tartó tábor keretében a résztvevők megtekintik a környék nevezetességeit, de ellátogatnak a szlovákiai, felvidéki területekre is, például Kassára, Dobóruszkára, Nagyszelmencre.