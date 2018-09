Orbán Balázs: Soros-szervezetek irányítják a Magyarország elleni támadást

Soros György által támogatott szervezetek irányítják a Magyarország elleni támadást - közölte a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára kedden budapesti sajtótájékoztatón, arra reagálva, hogy nemzetközi civil szervezetek az uniós alapszerződés hetes cikke szerinti eljárás Magyarországgal szembeni megindítására szólították fel az Európai Parlament (EP) képviselőit.



Orbán Balázs azt mondta, a nyílt levelet aláírók mindegyike - a Human Rights Watch, az Amnesty International, a Riporterek Határok Nélkül (RSF), az Emberi Jogi Szervezetek Nemzetközi Szövetsége (FIDH), a Civil Society Europe, a Nyílt Társadalom Alapítványokhoz tartozó European Policy Institute, a Jogászok Nemzetközi Bizottsága (ICJ), valamint a Climate Action Network Europe - olyan szervezet, amely aktívan támogatja a bevándorlást és mindent megtesz annak érdekében, hogy Magyarország változtasson szigorú migrációs politikáján.



Céljuk a bevándorlást támogató politika erősítése és a kritikus erők gyengítése, ezért hangolják Magyarország ellen a brüsszeli képviselőket - jelentette ki az államtitkár.



Hozzátette, a "Sargentini-hálózat és a vele szövetséges brüsszeli politikusok" is azért támadják Magyarországot, mert a Soros-terv útjában áll.



A kormány álláspontja szerint a Sargentini-jelentés egy "politikai indíttatásból zajló koncepciós eljárás során megszületett fércmű", amelynek célja, hogy Magyarország nyomás hatására feladja a bevándorláspolitikáját - mondta Orbán Balázs, kiemelve, hogy a kormány ellenáll a nyomásgyakorlásnak.



A jelentés nem szolgál mást, mint hogy az Európai Parlament bevándorláspárti erői megbélyegezzék Magyarországot és a magyar embereket az európai közvélemény szemében, amiért nemet mondanak a bevándorlásra - hangoztatta az államtitkár.



Azt mondta, a jövő heti szavazás kimenetele a Sargentini-jelentésről "kétséges", mivel a bevándorlást támogató erők vannak többségben, de mindent megtesznek azért, hogy megvédjék Magyarországot a vitában, ezért az ülésen Orbán Viktor miniszterelnök is részt vesz és kiáll a magyar emberek véleménye mellett.



A kormány szerint a jelentés a jövő májusi európai parlamenti választást megelőző kampány része, amelyet ezúttal nem belpolitikai témák, hanem a bevándorláshoz fűződő viszony határoz majd meg, a tét pedig Európa jövője - fogalmazott Orbán Balázs.



Az államtitkár tájékoztatott arról is, hogy a kormány meghosszabbította a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet, ugyanis az illegális határátlépési kísérletek folyamatosak, a rendőrség az ország területén rendszeresen azonosít illegális bevándorlókat, a balkáni útvonalon pedig több ezer bevándorló torlódott fel, és - megalapozott információk szerint - közülük többen a magyar határon át próbálnának Európába jutni.