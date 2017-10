Orbán: Brüsszel a Soros-tervet hajtja végre

A kormányfő a Kossuth rádió 180 perc című műsorában úgy fogalmazott: Soros György embereket, szervezeteket vásárolt, Brüsszel a befolyása alatt áll, le akarják bontani a kerítést, be akarják engedni Európába milliószám a bevándorlókat, majd kötelezően szét akarják osztani őket, aki pedig nem engedelmeskedik, azt meg akarják büntetni.



Brüsszelben a történések pontosan úgy haladnak - folytatta -, ahogy azt Soros György közzétette, "ez egy tervszerű dolog", Magyarország pedig "nem a hülyék országa", nem lehet úgy tenni, "mintha véletlenül történnének a dolgok".



"Felszínre hoztuk, hogy létezik egy Soros-terv, amit egyébként maga a szerző is bevallott", és "beállítottuk a politikai élet középpontjába" - fogalmazott.



A "Soros-tervről" szóló nemzeti konzultációval kapcsolatban a miniszterelnök azt mondta: ha Magyarország meg akarja védeni az érdekeit, akkor Brüsszelben azt kell éreznie mindenkinek, hogy a magyar társadalom véleménynyilvánításra hajlandó részének nagy többsége kiáll a nemzeti érdekek mellett, amit a kormány is képvisel.



Az EU jövőjével kapcsolatos reformelképzeléseket kommentálva a kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy miközben az unió jövőjéről szőnek terveket, aközben "a kezeink között porlad szét a schengeni rendszer", a külső határvédelem helyett belső határok épülnek. Ezt alátámasztandó idézte azt a javaslatot, amely alapján a tagállamoknak három évre joguk lenne visszaállítani a határellenőrzést Schengenen belül. Ugyanígy "éppen most szorítjuk megint korlátok közé" a munkaerő mozgását - jelezte.



A rádióinterjúban szó volt a civiltörvény miatti kötelezettségszegési eljárásról is. Orbán Viktor politikai ügynek nevezte a jogszabály miatti eljárást. Valójában arról van szó - folytatta -, hogy a brüsszeli bürokraták egy politikai döntést akarnak rákényszeríteni - jogi eszközzel - Magyarországra. A törvénnyel kapcsolatos brüsszeli beadvány szerinte politikai megrendelésre készült dokumentum, "értelmes jogász még kézbe sem veszi, mert megégeti a kezét", az "közröhej tárgya mindenhol Európában", "annyira nevetséges, hogy azzal nem lehet mit kezdeni". "Ha elfogadnánk, mi is nevetségessé válnánk" - tette hozzá.



"Arról van szó, hogy ha valaki külföldről pénzt fogad el, akkor azt be kell vallani. Pont. Mit sért ez?" - kérdezte a kormányfő.



Szavai szerint az a kérdés, hogy meddig bírja Brüsszel "ezt a köznevetség tárgyává válást". Az egész EU azért van bajban, azért nincs becsülete az európai vezetésnek, mert ilyen döntéseket hoznak az ottani bürokraták, "ilyen dolgokkal inzultálják, sértegetik a tagállamokat" - jegyezte meg.



CEU-ügyben Orbán Viktor megismételte: a törvényeket mindenkinek, még a milliárdosoknak, az amerikai-magyar kettős állampolgároknak és az általuk pénzelt szervezeteknek is, be kell tartaniuk. A szóban forgó bonyolult ügy pedig jelenleg szakértői szinten van - mondta a CEU-ról.



Az Európai Parlament jogállami eljárásával kapcsolatban a miniszterelnök azt idézte fel, hogy "múltkor is járt itt egy delegáció Brüsszelből", amelyik a magyarországi beruházásokat ellenőrizte, és megállapította, hogy azok léteznek, Magyarország semmilyen értelemben nem lóg ki a sorból.



"Ami ezen túl van", az ismét csak politikai természetű támadás, "nyilván arról van szó, hogy el kell foglalniuk magukat a képviselőknek, amíg mi helyettük is védjük Európát". Miközben a magyar kormány ezt a munkát végzi, "ők ott bent kényelmesen (...), a tutiban finnyáskodnak", de "lerázzuk ezt magunkról, mint kutya a vizet" - fogalmazott.



Szerinte egyébként a Magyarországról jelentést készítők is mind "Soros emberei", "az ő tenyeréből esznek", a jelentésük pedig arról szól majd, hogy jobb lenne, ha nem lenne kerítés, jobb lenne beengedni a migránsokat, és pénzt adni nekik.



Orbán Viktor megerősítette, hogy a visegrádi négyek miniszterelnökei a legközelebbi brüsszeli csúcstalálkozó előestéjén találkoznak Jean-Claude Juncker európai bizottsági elnökkel, és egy "baráti beszélgetést" folytatnak majd.



A marosvásárhelyi iskolaügyet és az új ukrán oktatási törvényt firtató kérdésre válaszolva a miniszterelnök kifejtette: Romániában "előrébb vagyunk, mint voltunk", mert a kormánypárt elnökével, Liviu Dragneával sikerült személyes kapcsolatot kialakítani, ami "mintha rejtegetne valami reményt a jövőre nézve". Ukrajnával viszont nem így áll a helyzet, egyelőre az oktatási törvény miatt kisebbségi jogsérelmet elszenvedett országok együttműködését próbálják létrehozni - mondta. Úgy fogalmazott: nem fenyegetni akarják Ukrajnát, hanem meg akarják vele értetni, hogy miközben "háborúban állnak" vagy legalábbis "határkonfliktusuk" van Oroszországgal, a gazdaságuk bajban van, az EU-n kívül pedig nem számíthatnak senkire, aközben nem lehet a kisebbségek már elért jogaiból elvenni.



A magyar belpolitikai helyzetet úgy kommentálta: az, hogy egyszer csak sok miniszterelnök-jelölt tűnik fel, mint eső után a gomba, abból nem következik, hogy a kampány megkezdődik. A kormánynak nem áll módjában részt venni a kampányban egyelőre, mert dolgozni kell - jelentette ki, hozzátéve: kampány akkor lesz, ha a kormány - a választások előtt 2,5-3 hónappal - elvégezte négyéves munkáját.



Arra a felvetésre, hogy az Alapjogokért Központ szerint az ügyészség kérheti a Jobbik megszüntetését, ha az nem működik együtt az Állami Számvevőszékkel, Orbán Viktor úgy reagált: ezt a kérdést nem szeretné beemelni a politikai térbe, mert ez egy technikai, jogi, ellenőrzési, pénzügyi kérdés. A törvényeket be kellene tartani, és akkor nem lenne baj - mondta.