Orbán: Európa kiváló szakemberek képzésével dolgozhatja le a versenyhátrányát

Európa kiváló szakemberek képzésével dolgozhatja le versenyhátrányát - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök kedden az EuroSkills Budapest 2018 - a szakmák Európa-bajnokságának ünnepélyes megnyitóján.A kormányfő kifejtette: a fiatalok valójában sorsdöntő mérkőzés részesei, melyet a világ különböző földrészei vívnak egymással.Hozzátette: Európa öregszik, népessége fogy, ezért komoly versenyhátrányban van."Ezt a hátrány kiváló szakemberek képzésével dolgozhatjuk le, vagyis Európa akkor nyeri vissza újra az erejét, ha mi neveljük fel és képezzük ki a világ legjobb szakmunkásait. Mindez azt jelenti, hogy az Önök tehetsége és tudása, szorgalma ma Európa versenyképességének arany fedezete" - fogalmazott a miniszterelnök.Orbán Viktor kiemelte, Magyarországnak világszínvonalú munkásai vannak, akikre büszke az ország, és akiket megbecsül. A magyarok a szellemi és fizikai erejükre, tudásukra és munkájukra számíthatnak - jelentette ki.Kifejtette: ahogy a szakmáknak, úgy az életnek is van matematikája. Az élet matematikájának alapképlete, hogy ha nincsenek fiatalok, nincs jövő sem. Ha megszületnek és vannak fiatalok, de úgy érzik, nincs jövőjük, akkor az országuknak sincs jövője. Ha az országoknak nincs jövője, akkor Európának sincs, és eltűnik minden, ami kétezer év alatt a földrészen létrejött.A miniszterelnök arra kérte a fiatal szakmunkás versenyzőket, hogy vállalják a tanulást, a munkát, a hazájukat, és mindezért küzdjenek.Beszédében idézte az alaptörvényt, mely szerint bízunk a fiatal nemzedékek elhivatottságában, hisszük, hogy gyermekeink és unokáink tehetségükkel, kitartásukkal és lelkierejüket ismét naggyá teszik Magyarországot. És ez nemcsak Magyarország igaz, hanem egész Európára - tette hozzá.Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke a megnyitón elmondta, hogy a kamarának nagy büszkeség és kihívás az EuroSkills rendezvény megszervezése, hiszen 28 ország 37 szakma 525 versenyzője, 500 szakértő van jelen. A Hungexpo területén 60 ezer négyzetméteren folynak a rendezvények, amelyre 80 ezer látogatót várnak.A kamara elnöke köszöntötte a 150 szponzort és a 700 önkéntest.Parragh László úgy fogalmazott, ma lezárul a szakképzés múltja, egy új korszak, a szakképzés digitális és modern időszaka születik, amely ötvözi a hagyományok továbbvitelét egy újfajta, kreatív, tudásalapú szemléletmóddal. Ezt hívják szakképzés 4.0-nak, amelyben a gazdaság motorját jelentő vállalatok számára az Ipar 4.0 folyamat jegyében képezik a jövő munkavállalóit.Az MKIK elnöke arra kérte a szülőket, hogy kísérjék figyelemmel, miben jó a gyermekük, milyen tevékenységben leli örömét, mert abban teljesedhet ki, lehet sikeres.A kamarának a döntéshozókkal karöltve olyan oktatási rendszert kell működtetnie, amelyben a lehetőségek végtelenítve vannak, átjárást biztosítanak az egyes iskolatípusok, a középfokú és a felsőoktatás, valamint egyes szakmák között. Ma Magyarországon ebbe az irányba halad, és Európa jövőjét is ebben látjuk - fogalmazott az MKIK elnöke.Dita Traidas, a WorldSkills Europe elnöke a résztvevőket köszöntve elmondta, a Euroskills, a szakmák európai versenye ebben az évben ünnepli 10. évfordulóját. Budapest rendkívül inspiráló helyszín - fogalmazott a WorldSkills Europe elnöke, kiemelve, hogy a budapesti versenyen részt vevő fiatalok szakmai pályafutására hatással lesz ez a rendezvény.Magyarország, az idei EuroSkills megrendezésével azt bizonyítja, hogy számára fontos a szakmák, a mesterségek megléte, a magyar fiatalok készek országuk építésére és versenyképességének növelésére Európában. Az idei EuroSkills verseny kiemeli azt is, hogy Magyarország elismeréssel tekint azokra, akik szakmai pályafutásként mesterséget választanak - hangsúlyozta.A EuroSkills lényege, hogy ösztönözi, támogatja a kiválóságot, összeköti a tagjait, az ipar képviselőit, az oktatókat a mesterségek fiatal versenyzőivel - mondta a WorldSkills Europe elnöke.