Orbán: Ha bevándorlóországgá válunk, hanyatlás lesz

A kormányfő kedden Budapesten, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdasági évnyitó című gazdaságpolitikai fórumán hangsúlyozta: Magyarország ma azért teljesít jobban, mert nem hagytuk, hogy a döntés szabadságát elvegyék tőlünk, ugyanis ha a fontos nemzeti kérdésekben nem mi döntünk, hanem Brüsszel vagy az IMF, akkor bajban leszünk - írja a hirado.hu A 2010 óta elért eredmények közé sorolta a Nemzetközi Valutaalap (IMF) „hazaküldését", az IMF- és az EU-hitel visszafizetését, a 3,8 százalékra csökkent munkanélküliséget, a karnyújtásnyira lévő teljes foglalkoztatottságot, a hatodik éve 3 százalék alatt lévő hiányt és az államadósság csökkenését.A gazdasági élet jelen lévő szereplőihez szólva Orbán Viktor úgy fogalmazott: a kormány nem az IMF-re épített, nem keresett külföldi modelleket, és nem fogadott el semmilyen fenyegetést. Ehelyett megállapodott a magyar munkaadókkal és szakszervezetekkel, és így a minimálbért 2010-hez képest 90 százalékkal, a garantált bérminimumot pedig a duplájára tudták emelni – mondta.Orbán Viktor miniszterelnök szerint ahhoz, hogy Magyarország bármire képes legyen az elkövetkező négy évben, nem szabad beengedni Magyarországra egyetlen migránst sem, meg kell védeni a kerítést, ki kell fizettetni Brüsszellel az árát – minimum a felét -, és ki kell tiltani az országból mindenkit, aki bevándorlásszervezéssel foglalkozik.A kormányfő azt mondta: ha sikerül megvédeni Magyarországot, akkor reálisan elérhető minden évben a 4 százalékos gazdasági növekedés, 2022-re pedig a teljes foglalkoztatottság.Magyarország továbbá képes lehet arra, hogy minden évben emelkedjen a minimálbér, 4 százalékos gazdasági növekedéssel pedig minden évben lehet nyugdíjemelés és nyugdíjprémium, megőrizhető a nők 40 évnyi munka utáni nyugdíjba vonulásának lehetősége, és újra emelkedhet a családoknak járó adókedvezmény – sorolta Orbán Viktor, kiemelve, hogy minden évben csökkenthetők lesznek a munkáltatói adóterhek is.Emellett a Modern falu program elindításáról is beszélt a miniszterelnök.Szerencsés ország vagyunk – húzta alá Orbán Viktor, kiemelve többek között Matolcsy György, Varga Mihály, Pintér Sándor és Szijjártó Péter, valamint Novák Katalin munkáját is.A miniszterelnök hangsúlyozta: „választási költségvetés nem lesz. Van mozgástér a kormány számára, de csak a kereteken belül. Sosem fogok hozzájárulni ahhoz hogy Magyarország visszacsússzon oda, ami a szocialista kormányzás idején volt."A hiány 3 százalék alatt marad, év végéig látni fogják, hogy a 2,4 százalékos hiányt betartottuk – mondta.A magyar gazdaság 2010-től más pályára állt: veszélyben éreztük Magyarországot, mert a baloldal 8 éves kormányzása után széteső, pénzügyileg kiszolgáltatott országot kellett átvenni. A bajt tetézte, hogy nemcsak az ország adósodott el, de adósságcsapdába is kergette az önkormányzatokat és a magyar családokat is – emelte ki a miniszterelnök.Az államadósság 2010 előtt sosem volt 3 százalék alatti , volt olyan év, amikor a 9 százalékot is meghaladta – mondta a miniszterelnök, és hozzátette, hogy akkor az adók nőttek és csak trükkökkel sikerült a víz felett tartani az országot.Ma hatodik éve 3 százalék alatt van a hiány. Brüsszelben a kárunkra trükköznek, mégis, az államadósság minden évben csökken – fogalmazott.2017-ben a multik és a bankok adók formájában 670 milliárd forintot fizettek be, míg a kormány családtámogatásra 765 milliárdot fizetett ki. Van lehetőség tehát arra, hogy finanszírozzuk a demográfiai fordulatot – húzta alá.A sikeres gazdaságpolitika alapja a politikai stabilitás: ez nem azt jelenti, hogy erős kormányunk vagy többségünk van a parlamentben, ez csak megjelenési formája. A politikai stabilitás azt jelenti, hogy a polgárok úgy érzik, megkapják azt, amit méltányosnak gondolnak a maguk számára – mondta Orbán Viktor. A méltányosság azt jelenti, hogy mindenki dolgozhasson, és az is a méltányosság részét képezi, hogy a kormány támogatja a családokat, illetve mindenkinek meg kell kapnia a tiszteletet – fűzte hozzá, kiemelve, hogy a fenntartható fejlődés alapja a munka, a család és a haza.Az európai politikában megjelent a migráció gazdaságpolitikai kérdés is. A következő 10-15 évben a kormányok stabilitása azon múlik, hogy erre a kérdésre milyen választ adnak – mondta Orbán Viktor. Ha nem leszünk bevándorlóország, akkor fejlődni fogunk – mondta.Ha lesz még egy olyan nagy roham, mint amilyen 2015-ben volt, akkor akár százezer emberre is lehet számítani, a magyar gazdaságpolitika forrásai pedig így nem elegendők a fejlődéshez – mondta a miniszterelnök.