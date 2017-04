Orbán: hosszú időre biztosított a magyarok biztonsága

A kerítésrendszer - amelyet pénteken adnak át - bármilyen embertömeg feltartóztatására alkalmas, gyakorlatilag nem lehet áthatolni rajta - jelentette ki a miniszterelnök.



Jelezte ugyanakkor, hogy az Európai Bizottság, Soros György és a nem kormányzati szervezetek (NGO-k) támadás alá vették a magyar migránsszabályozást, azt akarják ugyanis, hogy Magyarország bontsa le a kerítést, változtasson a jogi előírásokon, és engedje be az illegális migránsokat.



A CEU-ügyben a kormányfő arról beszélt, hogy Soros György magyarországi egyetemének ügyei átláthatatlanok, "jogi zűrzavar" van. A kormány viszont átlátható helyzetet szeretne teremteni. Kiemelte ugyanakkor, hogy a kötelezettségszegési eljárást indító Európai Bizottság szerint sem az oktatás szabadságáról, hanem pénzügyi kérdésekről van szó. Magyarország áll a tárgyalások elébe - közölte.



Soros György brüsszeli látogatásával kapcsolatban Orbán Viktor úgy fogalmazott: megdöbbentőnek tartja, hogy az EU vezetői egy pénzügyi spekulánst ilyen "ajnározásban", kitüntetésben, "megdicsőítésben" részesítenek.



A munkából élők költségvetése



A munkából élő emberek költségvetésének nevezte Orbán Viktor miniszterelnök a 2018-as büdzsét, amelynek javaslatát jövő kedden terjesztik a parlament elé.



A kormányfő pénteken a Kossuth rádióban a fő intézkedések közül kiemelte a minimálbér és a szakmunkás-minimálbér emelésének folytatását, a két gyermek után járó családi adókedvezmény mértékének növelését, továbbá az éttermi szolgáltatások, az internet és a halhús áfájának 5 százalékra csökkentését.



A munkát terhelő adók is csökkennek, és "a teljes foglalkoztatottságot meg fogjuk közelíteni" - mondta, hozzátéve, hogy a korábban meghirdetett életpályamodelleket is végigviszik.



Orbán Viktor fontosnak nevezte, hogy a korábbiaknál sokkal többet fognak költeni a magyarok biztonságának garantálására.