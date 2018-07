Orbán Izraelben - A magyar kormány teljesíti kötelességét a zsidó közösség felé

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Reuven Rivlin izraeli elnök (j) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt Jeruzsálemben 2018. július 19-én.

Az antiszemitizmus évezredeken keresztül sorscsapás volt a zsidók számára, és szörnyű tragédiákat okozott, és köztük a legnagyobb tragédia a huszadik században a holokauszt volt"

Mindketten értjük, hogy a radikális iszlám fenyegetése valóságos, és veszélybe sodorhatja Európát, veszélybe sodorhatja a világot, minket és arab szomszédainkat is"

Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök kezet fog a sajtónyilatkozat után Jeruzsálemben 2018. július 19-én.

Van mit megmutatnunk"

"Nem pénzt, csak jóindulatot és támogatást kérünk"

Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök sajtónyilatkozatot tesz megbeszélésüket követően Jeruzsálemben 2018. július 19-én.

- mondta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Jeruzsálemben, amikor Reuven Rivlinnel, Izrael Állam elnökével találkozott.A miniszterelnök az elnöki rezidencián az izraeli államfővel folytatott megbeszélése elején kiemelte: Magyarországon él a legnagyobb zsidó közösség Közép-Európában, és ez a kormánynak különleges felelősséget ad. Minden magyar állampolgárt megvédenek, így a zsidó közösség is a kormány védelme alatt áll, ami azt jelenti, hogy zéró tolerancia van az antiszemitizmussal szemben - jelentette ki.Reuven Rivlin hangsúlyozta: nagyra értékelik az erőfeszítéseket, amelyeket Magyarország tesz az antiszemitizmus visszaszorítására, továbbá azt a támogatást, amelyet Magyarország nyújt a nemzetközi szervezetekben Izraelnek.Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök méltatta csütörtökön, Orbán Viktor magyar kormányfővel közösen tartott jeruzsálemi sajtótájékoztatóján azt, hogy Magyarország kiáll Izrael mellett a nemzetközi fórumokon, és harcol az antiszemitizmus ellen.Netanjahu a két politikus által közösen adott sajtónyilatkozatban arról beszélt, hogy szép emlékei maradtak a tavalyi júliusi budapesti látogatásáról, és ezzel kapcsolatosan emlékeztetett arra, hogy Herzl Tivadar, a cionista mozgalom megalapítója is Budapesten született, és a cionizmus is a magyar fővárosból indult ki. A sajtótájékoztató helyszínén a két miniszterelnök mögött Herzl Tivadar mellszobra állt.Netanjahu emlékeztetett arra, hogy budapesti látogatásakor Orbán Viktor, Izrael "igaz barátja" az antiszemitizmus elleni harc fontosságáról beszélt.- hangoztatta Netanjahu. Az antiszemitizmus ellen folyamatosan, megalkuvás nélkül és egyértelműen harcolni kell, és ezzel összefüggésben Netanjahu emlékeztetett arra, hogy Magyarország támogatta az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának állásfoglalását az antiszemitizmus elítéléséről. Felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar kormány tízmilliárd forintot szánt a zsinagógák felújítására, és amikor márciusban a magyar miniszterelnök - Aleksandar Vucic szerb elnökkel együtt - felavatta a felújított szabadkai zsinagógát, azt hangoztatta, Magyarország köteles szavatolni azt, hogy a zsidók félelem nélkül éljenek az országban, és szabadon gyakorolhassák a vallásukat."Ezek a cselekedetek jó irányba mutatnak, és ennek folytatására bátorítjuk minden barátunkat Európa-szerte, világszerte" - mondta az izraeli miniszterelnök.Netanjahu megjegyezte, hogy Izrael és Magyarország nem nagy országok, de "nagyok a törekvéseikben, tehetségben és szellemi képességeiben". Hatalmas lehetőségek rejlenek a magyar és az izraeli gazdasági együttműködésben, és a két ország már most is számos ágazatban együttműködik.- mondta Netanjahu. Hozzátette, hogy a militáns iszlám legfenyegetőbb forrása Irán, Izrael pedig a radikális iszlám elleni küzdelem arcvonalában van, és ezzel sok szempontból Európát is oltalmazza.Mint fogalmazott: nagyra becsüli azt, hogy Budapest újra és újra kiállt Izrael mellett nemzetközi fórumokon. Az izraeli külpolitika fontos célja a kapcsolatok megváltoztatása nemcsak kétoldalú viszonylatban, hanem változtatni akar azon is, ahogyan kezelik Izraelt a nemzetközi szervezetekben. Netanjahu köszönetet mondott azért, hogy ebben Magyarország sokszor élenjáró szerepet vállalt. Méltatta azt is, hogy Magyarország vendéglátója volt a visegrádi országok és Izrael tavalyi júliusi csúcstalálkozójának. Netanjahu fontosnak nevezte Izrael és a visegrádi országok kapcsolatát, amelyet Izrael a jövőben erősíteni akar. Nem zárta ki, hogy már az idén sor kerül Jeruzsálemben Izrael és a V4-ek újabb csúcstalálkozójára.Azonos módon látják a 21. század néhány kérdését az izraeli miniszterelnökkel, így a biztonság, a terrorizmus elleni harc, a határvédelem kérdését és a modern kori antiszemitizmus problémáját - mondta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Jeruzsálemben.A kormányfő Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel közösen adott sajtónyilatkozatábanKijelentette: Európa ma szenved a migrációtól és a terrorizmustól, és fel kell lépni e jelenségekkel szemben.Orbán Viktor kitért rá: a modern kori antiszemitizmus erőteljes formái jelentek meg Európában, ma olyan időket élünk, amikor Nyugat-Európában nő, Közép-Európában pedig csökken az antiszemitizmus.Magyarországon továbbra is zéró tolerancia van az antiszemitizmussal szemben - közölte a miniszterelnök.Közölte: a zsidó származású polgárok Magyarországon a kormány védelme alatt állnak, és "büszkék vagyunk", hogy a zsidóságát nyíltan vállaló emberek biztonságban érezhetik magukat Magyarországon.Sokat tettünk a zsidóság kulturális újraépítése érdekében, zsinagógákat újítottunk fel, támogatjuk az oktatást - mutatott rá.Mint mondta, készen állnak az együttműködésre az antiszemitizmus visszaszorítása érdekében.A nemzetközi fórumokon továbbra is szorosan együttműködünk Izraellel - mondta., Magyarországon 200 izraeli cég működik, ezek ötezer embernek adnak munkát, és elsősorban a modern technológiákban tevékenykednek.- mondta a magyar kultúráról.Azt is kérte az izraeli kormányfőtől, hogy támogassa a magyar nyelvű közösség múzeumának létrehozását Izraelben.- mondta.Orbán Viktor emlékeztetett: izraeli kollégája tavaly többnapos látogatást tett Budapesten, ezt viszonozza most. Jelentősége van annak, hogy Izrael állam alapításának 70. évfordulóján történik ez a miniszterelnöki látogatás Izraelben - közölte.Úgy vélte, a kiemelkedően jó kétoldalú kapcsolatok részben a két miniszterelnök személyes együttműködésének köszönhető, annak, hogy mindkét ország élén patrióta kormányfő áll.Megjegyezte: jövőre lesz a diplomáciai kapcsolatok újrafelvételének 30. évfordulója, ezt megünnepelik.A miniszterelnök később Reuven Rivlin államfővel tárgyal, majd találkozik David Lau askenázi főrabbival, valamint felkeresi a Jad Vasem emlékközpontot, ahol koszorút is elhelyez, majd fát ültet el a Nemzetek Ligetében., és Orbán Viktor a visegrádi országokat is képviseli. Az izraeli miniszterelnök közölte: sok lehetőséget lát a kétoldalú üzleti kapcsolatok fejlesztésében.Benjámin Netanjahu arról is beszélt, hogy a radikális iszlám veszélyt jelent a világra, az iszlám világban pedig Irán a legnagyobb ellenség.