Orbán: két veszély van, a migráció és az elért eredmények elvesztése

Két veszélyt nevezett meg Magyarországra nézve Orbán Viktor kormányfő: a migrációt, és az elmúlt években elért eredmények elvesztését. "Bárkivel vállaljuk, vállalom a csatát, azért, hogy megvédjem Magyarországot" - szögezte le a Nyíregyházi Televíziónak adott hétfői interjújában.A miniszterelnök az elmúlt nyolc év legfontosabb eredményének a jövő iránti bizalomépítést tartotta, hozzátéve, ez a kormány és az emberek közös sikere, amit április 8-án meg kell védeni.A kormányfő arról beszélt, a magyar pesszimista nép hírében állt, most azonban "kigyógyulófélben vagyunk ebből", nem hittük, hogy lehet jövőnk, a nagy tervekről pedig mindig azt mondtuk, "hisszük, ha látjuk". Szavai szerint ez a mentalitás változott meg 2010 óta, évek szívós munkájával a magyarok ugyanis látják az ország fejlődését.Erre nagyon régen nem volt példa, nem a makrogazdasági számok vagy a költségvetési adatok javulnak, hanem lehet látni az építkezéseket, az ipari parkok fejlődését, a sportcsarnokok építését, a városok rendbetételét, a fiatalok otthonteremtési esélyeinek javulását, azaz az emberek érzik, ebből lehet még valami - sorolta a miniszterelnök.Orbán Viktor megjegyezte, felmérések szerint Magyarország azon kevés ország közé tartozik ma Európában, ahol az emberek azt érzik, hogy a gyerekeik jobban fognak élni, mint ma ők élnek."Ezt a lelki fordulatot, vagy a jövő iránti bizalomépítést tartom a legfontosabb dolognak, ami történt velünk az elmúlt nyolc évben" - fogalmazott Orbán Viktor, hozzáfűzve, ehhez azonban eredmények kellettek, amiket a kormány és az emberek közösen értek el."Nyugodtan mondhatjuk, közös siker, hogy a magyarok várnak valamit a jövőtől, most van jövőnk, ezt kell megvédeni, ez a választás tétje" - jelentette ki.A miniszterelnök kifejtette, az országgyűlési választás küszöbén emlékeztetni kell a magyarokat arra is, hogy a 2010 óta elért eredményeket el lehet veszíteni. Vannak dolgok - folytatta -, amelyeket a ma kormányzásra jelentkező erők elkövettek az országgal szemben, például elvették a gyermekek után járó adókedvezményt és egyhavi nyugdíjat, továbbá felemelték a rezsi árát.A béremelés fázisában már nehéz elképzelni, de voltak olyan emberek, akik elvették a munkabért az emberektől - emlékeztetett."Nem szeretném, ha visszaadnánk a kormányrudat ismét a nemzetközi pénztőke kezébe, hogy aztán megint eladósítsanak bennünket a Nemzetközi Valutaalap vagy Brüsszel irányába. Örüljünk, hogy végre kiverekedtük, kivakartuk magunkat abból a reménytelennek látszó helyzetből, és végre a magunk urai vagyunk, nincs rajtunk nyakörv" - fogalmazott.Orbán Viktor kijelentette: a másik valós veszély az országra nézve a migráció. Úgy vélekedett, ha migránsokat enged be Magyarország, akkor kénytelen lesz azokat ellátni. A gazdagabb Németország és Ausztria is nehezen bírja már az ezzel járó pénzügyi terheket, Magyarországot pedig egyszerűen agyonnyomná a migráció - rögzítette.A migráció olyan hiba, amit csak egyszer lehet elkövetni, és nem lehet kijavítani, ez a legizgalmasabb és egyben legriasztóbb tétje az április 8-ai választásnak - közölte a kormányfő. Hangsúlyozta, hiba, ha Magyarország nem nemzeti kormányt választ, amely a nehéz nemzetközi helyzetekben megvédte a magyarokat, felépítette a kerítést és nem enged be migránsokat."Bárkivel vállaljuk, vállalom a csatát, azért, hogy megvédjem Magyarországot" - szögezte le.A választásról szólva megjegyezte, szorosabb eredmény esetén nem mindegy, milyen karaktereket, jellemeket küldenek a választók a parlamentbe. Olyanokat, akiknek Magyarország az első, vagy olyanokat, akik nemzetközi parancsokat akarnak végrehajtani - tette hozzá.Orbán Viktor beszélt a járműelektronikai alkatrészeket gyártó német Rosenberger hétfőn átadott új nyírbátori beruházásáról is. Elmondta, Nyírbátor egy olyan település, ahol a Fidesz-KDNP-nek minden szóért, szavazatért férfiasan meg kell küzdenie. Kifejtette, nem akarta, hogy azt mondják a kormányra, "személyi válogatásos" alapon működik, és ha nem kormánypárti a polgármester, vagy az ellenzéknek erős hídfőállásai vannak az adott településen, akkor "bosszúból" nem adnak támogatást.Nekünk a nyírbátoriak a fontosak, nem a polgármester, vagy Veres János volt szocialista pénzügyminiszter (...), és "az is kijár, hogy a miniszterelnök igenis menjen el ilyen helyekre is" - mondta Orbán Viktor.A kormányfő közölte, szabolcsi útja során Simon Miklós fideszes képviselő meghívására ellátogatott Nyírbogátra, majd Nyíregyházán Kovács Ferenc (Fidesz-KDNP) polgármesterrel találkozott.A szabolcsi megyeszékhelyről szólva az interjúban kifejtette, nagy politikai adósságokat kellett törlesztenie a kabinetnek a város felé, ilyen volt a jégpálya ügye, vagy a körút és a nyugati elkerülőút hiányzó részének befejezése, amiről már megállapodott a polgármesterrel.Nem egyszerűen szép dolgok történtek Nyíregyházán, hanem olyanok is, amiket már régóta akart a város, csak eddig nem találta meg a módját - mondta Orbán Viktor. A miniszterelnök egyben üdvözölte Debrecen és Nyíregyháza együttműködését, amely szavai szerint jót tesz mindkét városnak.