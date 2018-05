Orbán: Magyarország megvédése nem a NATO és nem is az Európai Unió feladata, hanem a miénk

Magyarország megvédése nem a NATO és nem is az Európai Unió feladata, hanem a miénk – mondta Orbán Viktor miniszterelnök szerdán az Országház Kupolacsarnokában, a Honvéd Vezérkar főnöke tisztség átadás-átvételi ünnepségén. A kormányfő szavai szerint erős Magyarország nem létezhet erős hadsereg nélkül. Az a nemzet, amely nem tudja megvédeni az országát, nem is érdemli meg azt – tette hozzá. Közölte továbbá: az elkövetkező években a Magyar Honvédség költségvetését több mint a duplájára növelik. - írja a Hírado.hu Simicskó István honvédelmi miniszter köszöntője nyitotta meg az ünnepséget. Megköszönte a közös munkát Benkő Tibor vezérkari főnöknek. „Megértettük egymást és építettük a magyar honvédséget" – fogalmazott a leköszönő tárcavezető. Sok sikert kívánt a következő munkájához, valamint Korom Ferenc altábornagynak is leendő vezérkari főnöki megbízatásához. Benkő Tibor eddigi vezérkari főnököt és Korom Ferencet is kiváló katonának nevezte. Az ügyvezető kormány honvédelmi minisztere azt mondta: Korom Ferenc szigorú, határozott ember, fegyelmezett katona, de minden katonai beosztásában emberséges is volt. Ezt követően Áder János köztársasági elnök aláírta és átadta az előléptetési okiratot.Orbán Viktor miniszterelnök gratulált Korom Ferencnek altábornagyi előléptetéséhez és vezérkari főnöki kinevezéséhez, megköszöntő Simicskó István miniszteri munkáját, mialatt az elmúlt 3 évben migránsok tízezrei ostromolták a magyar határt. „Köszönjük, hogy irányításoddal sikerült kiépíteni azt a védelmi rendszert, amely azóta is állja a sarat, védi a magyar emberek és Európa biztonságát" – fogalmazott a miniszterelnök.Megköszönte Benkő Tibor vezérezredesnek is, hogy elfogadta a miniszteri felkérést, amivel egy régi hagyományhoz nyúlunk vissza, egészen Mészáros Lázárig, aki katonaként lett az első magyar kormány hadügyminisztere. A rendszerváltás óta nem volt példa rá, hogy valaki közvetlenül a hadsereg éléről vállalja el a honvédelmi miniszteri posztot– mondta a kormányfő.Magyarország megvédése nem a NATO és nem az Európai Unió feladata, hanem a miénk. Az elmúlt két kormányzati ciklusnak köszönhetően hazánk túl van egy sikeres alkotmányozási, nemzetpolitikai, gazdasági és családpolitikai fordulaton is. A most kezdődő kormányzati ciklus kiemelt feladata a nemzetbiztonság megerősítése lesz – fogalmazott.Ma ott tartunk, hogy a biztonság korunk legértékesebb valutája. A ’90-es években testközelből láthattuk, hogy háborús konfliktusok akár a szomszédunkban is kitörhetnek. Most azt is megtanulhattuk, hogy a tőlünk távolabb zajlók is pár hét alatt ideérhetnek a határunkra. Bevándorlók milliói várják most is, hogy útra kelhessenek – mutatott rá Orbán Viktor.A vezérkari főnök úr szervezze újjá a magyar hadsereget a mai kor kihívásainak megfelelően. Egy modern, ütőképes, a hazája iránt elkötelezett hadsereget akarunk, amely bármely más nemzet fegyveres erejével felveszi a versenyt – mondta a kormányfő.Szomszédaink folyamatosan és lendületesen fegyverkeznek. Az elkövetkezendő években mi is több mint a duplájára fogjuk emelni a magyar honvédség költségvetését – emelte ki.