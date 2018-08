Orbán: Magyarország támogatja a cseh miniszterelnök migrációs javaslatát

Orbán Viktor miniszterelnök (k) és Andrej Babis cseh kormányfő (j) találkozója Budapesten 2018. augusztus 31-én. MTI Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Szecsodi Balázs

Észszerű Andrej Babis cseh miniszterelnök javaslata az európai migrációs krízis megoldására és Magyarország boldogan támogatja azt - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök péntek este Budapesten.Andrej Babis cseh miniszterelnök rövid munkalátogatást tett Budapesten péntek este, ahol Orbán Viktor kormányfővel folytatott négyszemközti megbeszélést - tájékoztatta Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke az MTI-t.Az MTI-hez eljuttatott hanganyag szerint a találkozó után cseh újságíróknak Orbán Viktor azt mondta: elsőként a bilaterális kapcsolatokról tárgyaltak, és megegyeztek abban, hogy megerősítik a két ország közötti gazdasági kapcsolatokat, mert ebből mindkét fél profitálhat.Hangsúlyozta azt is: kíváncsi volt egy nem tradicionális politikus véleményére a migráció kérdéséről, mert a tradicionális politikusok ugyanazt az európai "blablát" mondják és ugyanazt a megközelítést alkalmazzák. Úgy folytatta: a cseh miniszterelnöknek van egy világos elképzelése arról, hogy kellene kezelni a jövőben - egy, az eddigiektől eltérő módon - a migrációs krízist Európában. Szerinte ez egy ésszerű javaslat, amelyet Magyarország boldogan támogat.A megbeszélésen szóba került az Európai Unió következő költségvetési ciklusa is, a magyar kormányfő szavai szerint megtalálták azokat a pontokat, ahol a magyar és a cseh érdekek találkoznak.A Matteo Salvini olasz belügyminiszterrel folytatott találkozójával kapcsolatos kérdésre Orbán Viktor azt mondta: néhány éve Magyarország olyan helyzetben volt, hogy mindenki azt mondta, hogy a szárazföldi migráció megállíthatatlan, de úgy gondolták, hogy ha van erre kellő akarat, akkor van megoldás is. Most az a kihívás Európa előtt, hogy megállítsák a tengeri migrációt, és ebben Olaszország nagyon fontos feladatot teljesít. Az olasz kormánynak be kell bizonyítania, hogy ezt is meg lehet tenni - fűzte hozzá a miniszterelnök, jelezve: reméli, sikerrel járnak.A kritikákról azt mondta, ez a demokrácia része. Véleménye szerint két táborra oszlik az EU a migráció ügyében, az egyik, amely pártolja, Emmanuel Macron francia elnök vezetésével, és a másik, amelyik megállítaná - ennek része Magyarország is. A kritikák is azért jönnek, mert elkezdődött a kampány a jövő évi EU-s választásokra - tette hozzá.A találkozót gyümölcsözőnek nevezte a magyar miniszterelnök, aki elmondta azt is, október második felében Csehországba, Prágába látogat Andrej Babis meghívására.Andrej Babis cseh miniszterelnök a találkozó után felidézte a legutóbbi találkozását Orbán Viktor magyar kormányfővel a júniusi EU-csúcson, amelyen - mint fogalmazott - a kötelező kvóták ellen és az illegális migránsok önkéntes alapon való áthelyezése mellett harcoltak.A cseh kormányfő "nonszensznek" minősítette a kötelező kvótákat, a róla való beszéddel pedig - mint mondta - Európa éveket vesztegetett el. Ezért úgy vélekedett: Európa számára nagyon fontos, hogy globális megoldás szülessen az illegális migráció problémájára.Szerinte fontos, hogy az olyan, nem "nagy államok", mint Csehország és társai rendelkezzenek ötletekkel e témát illetően, és a tőlük telhető legjobban igyekezzenek megvalósítani azokat.Andrej Babis kedden tervét vázolva úgy nyilatkozott, hogy Görögországnak, Olaszországnak, Máltának és Spanyolországnak világosan ki kell mondania, hogy nem fogadnak be menekülteket. Ezután Marokkóval, Algériával, Tunéziával, Líbiával és Egyiptommal kell tárgyalni, hogy a határaikon állítsák meg a migrációt. "Szükségünk van egy Afrika-terve, minden egyes ország számára, ahonnan a migránsok érkeznek. Ezek gazdasági migránsok, nem a háború elől menekülnek" - fogalmazott a cseh kormányfő.