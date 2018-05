Orbán: mi vagyunk Európa jövője

A kormányfő a miniszterei kinevezését követő ülésen hangsúlyozta: Magyarország és Közép-Európa országai adják az Európai Unió leggyorsabban fejlődő régióját.



Orbán Viktor megerősítette: a 2010-2030 közötti 20 évet egy korszaknak tartja, mert egy országot csak úgy lehet vezetni, ha a tervek hosszú távra szólnak.





Továbbra is védeni kell a határokat



A miniszterelnök szerint Európát még hosszú évekig fenyegeti a népvándorlás és a tömeges migráció, ezért a határ szilárd őrizetére és a biztonsági kockázatok higgadt kezelésére van szükség.



Orbán Viktor pénteken az Országgyűlésben azt mondta, új dolgokba kell belefogni és a biztató első nyolc év után is még csak a munka felénél tartanak.



Hozzátette: mély átalakítások, komoly küzdelmek és szívós munka áll mögöttünk, de a világban új időszak, új technológiai korszak kezdődött el, amely még bátrabb újító szellemet és még több változtatást követel. Ehhez a kihíváshoz kellett igazítani az új kormány összetételét - jelezte a kormányfő.



Orbán Viktor kijelentette, a technológiai mellett biztonsági és szellemi fenyegetésekkel is szembe kell néznie az országnak. Európát még hosszú évekig fenyegeti a népvándorlás és a tömeges migráció, ezért a védelmi képességek erősítésére, a határ szilárd őrizetére és a biztonsági kockázatok higgadt kezelésére van szükség - fejtette ki.



A miniszterelnök azt mondta, a kormány nem hitelveket védelmez, azokat a létformákat oltalmazza, amelyek a keresztény hitelvekből kisarjadtak. Ezért védjük az emberi méltóságot, a családot, a hitbéli közösségeket és a nemzetet - hangsúlyozta.





A kormány a nemzetet szolgálja, de helyünk Európában van



Európai horizontúnak is nevezte új kormányát Orbán Viktor miniszterelnök pénteken az Országgyűlésben, amikor a kabinet bemutatásakor úgy fogalmazott: "a nemzetet szolgáljuk, de helyünk Európában van".



A kormányfő hangsúlyozta: olyan embereket kért fel miniszternek, akiknek közös szenvedélye Magyarország, akik azt gondolják, hogy "a mi életünkben a legnagyobb dolog, hogy magyarnak születtünk".



Leszögezte: politikai közösségének tagjai bajtársi politikai közösséget alkotnak, és nem egymással versengő politikusok.



Orbán Viktor felidézte korábbi három kormányát, valamint rámutatott arra is, hogy az ország településein sok százan vállalják a vezetés felelősségét politikai közösségéből. Kijelentette: akár több kormányra való elkötelezett emberrel rendelkeznek.





Nagy lehetőséget kaptunk, nagy alázattal kell fogadnunk



Az új kormány nagy lehetőséget kapott, amit nagy alázattal is kell fogadnia - hangoztatta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken az Országgyűlésben, miután bemutatta az új kabinet tagjait.



"A kormány tagjának lenni egyszerre küldetés és szolgálat" - mondta Orbán Viktor, azt ígérve kormánya nevében, hogy hűséggel szolgálják a nemzetet, és a nehéz időkben is fenntartás nélkül szeretik majd Magyarországot.