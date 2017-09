Orbán: ne engedjük, hogy megváltozzon az életünk

Magyarország és Európa érdeke, hogy a balkáni migránsútvonal zárva maradjon, és mivel ebben a tekintetben Macedónia kulcsfontosságú ország, mi azokkal a macedóniai erőkkel működünk együtt, amelyek ilyen politikát folytatnak - hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök Ohridban csütörtökön.



A magyar kormányfő a sajtótájékoztatót megelőzően munkaebéden vett részt Nikola Gruevszki korábbi macedón miniszterelnökkel, a jobboldali ellenzék vezetőjével, valamint Janez Jansa egykori szlovén kormányfővel, az ellenzéki, jobbközép Szlovén Demokrata Párt (SDS) elnökével.



Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy a modern kori népvándorlás hatalmas tömegeket kerget, nyom Európa irányába, és az egyik út, amelyen a több tízmillió ember a kontinensre tart, a balkáni útvonal. A NATO legutóbbi tanulmánya szerint 2020-ig 60 millió ember fog megindulni Afrikából és nagy részük Európa felé veszi az irányt - tette hozzá.



A balkáni útvonal lezárása az európai biztonság kulcskérdése, és itt Macedóniának kulcsszerepe van - nyomatékosította.



"Ne engedjük, hogy megváltozzon az életünk (.) ezt nem akarjuk" - jelentette ki, a saját magyar, macedón, európai létforma fontosságát hangsúlyozva.



Azt mondta, azért áll ki mindig Nikola Gruevszki mellett, mert ő egy olyan politikus, aki a nemzeti érdeket teszi az első helyre.



Mi akkor is szolgáljuk a hazánkat, ha süt a nap, és akkor is, ha esik az eső - jelentette ki Orbán Viktor.



A magyar kormányfő arra utalt, hogy mind ő, mind Janez Jansa olyan európai politikusok, akik már nyertek és vesztettek is választást, azonban a vereség után is folytatták politikai munkájukat. Orbán Viktor azt mondta, azért érkeztek, hogy felvegyék "klubjukba" Nikola Gruevszkit, aki - a magyar miniszterelnök örömére - szintén úgy döntött, hogy ellenzékben is a közéletben marad, és nem vonul az üzleti világba. Ez ritka Európában - tette hozzá.



Azt mondta, a munkaebéden beszámolt arról, hogy csütörtök este az uniós tagállamok vezetői nem nyilvános vitát folytatnak majd Európa jövőjéről a francia elnök előterjesztése alapján. Azért fontos erről itt beszélni, mert előbb-utóbb Macedónia is tagjává válik a közösségnek, az EU jövője Macedónia jövője is - hangoztatta.



Az október 15-ei macedóniai helyhatósági választásra utalva arról beszélt, hogy Macedónia fontos ország, minden macedóniai választás egyben európai választás is. Az unió határai jelenleg nem ott húzódnak, ahol Európa kulturális határai. Macedónia akkor is Európa része, ha még nem tagja az EU-nak - szögezte le, hozzáfűzve: Magyarország támogatja, hogy minél hamarabb felvegyék a közösségbe.



Magyarország azt akarja, hogy a Balkán irányába bővüljön a közösség, amihez sikertörténetek kellenek. Úgy vélekedett, hogy amíg Nikola Gruevszki volt a miniszterelnök, addig Macedónia egy sikertörténet volt, és az országnak csak akkor van esélye az EU-tagságra, ha a sikertörténet folytatódik.



Az Európai Néppárt elvárja, hogy a macedón helyhatósági választás tisztességes legyen - hangsúlyozta Orbán Viktor.



Nikola Gruevszki a sajtótájékoztatón azt mondta, idén a magyar miniszterelnök kezdeményezésére elindult egy egyeztetési folyamat a jobboldali pártok között, amelynek célja, hogy új lendületet adjon a közép-európai együttműködésnek. A munkaebéden ennek szellemében folytattak megbeszélést - közölte.



Jelezte: ismertette tárgyalópartnereivel, miként zajlott Macedóniában a parlamenti választás, és hogy jelenleg az önkormányzati választás kampánya folyik. A Belső Macedón Forradalmi Szervezet - Macedón Nemzeti Egység Demokratikus Pártja (VMRO-DPMNE) elnökeként úgy vélekedett, hogy az általa vezetett tömörülés "fölényes győzelmet" arat majd.



Kiemelte, hogy a szkopjei belügyminisztérium napi szinten nyomást gyakorol pártja aktivistáira. Ez arra utal, hogy ellenfeleik tudatában vannak a vereségnek, és félnek - vélekedett.



Szerinte a hatalmon lévő szociáldemokraták az elmúlt négy hónapban egyre rosszabb helyzetbe sodorták a gazdaságot.



Janez Jansa a tájékoztatón hangsúlyozta: Macedónia az elmúlt években lényegében teljesítette az EU-tagság feltételeit, bel- és külpolitikáját egyaránt összhangba hozta az uniós követelményekkel. Gratulált, amiért az ország úgy viselkedik, mint ha teljes jogú tagja lenne a közösségnek, és abbéli reményét fejezte ki, hogy hamarosan mind az EU-ba, mind a NATO-ba felveszik.



A korábbi szlovén kormányfő szintén kiemelte a választás demokratikusságának fontosságát, valamint annak jelentőségét, hogy Nikola Gruevszki akkor is kitart, amikor a pártja ellenzékbe szorult.