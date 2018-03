Orbán: nem egyszerűen választást kell nyerni, hanem az országot kell megvédeni

Nem egyszerűen egy választást kell megnyerni, hanem az országot kell megvédeni és a jövőt bebiztosítani - hangoztatta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Szerencsen.A Facebook-oldalára feltöltött videó tanúsága szerint a kormányfő a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei városban tett látogatásán azt mondta: Európa komoly bajban van. Lehet, hogy ez innen kevésbé nyilvánvaló, de most, hogy a modern technológia segítségével mindenkinek van ablaka a világra, látható, hogy "milyen állapotok vannak", és az is, hogy kevés ország tudta magát megvédeni ettől - fűzte hozzá."A lengyelek, a csehek, a szlovákok, mi még azért jól álljuk a sarat" - fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve, csak azért, mert a parlamentben olyan többségük volt az elmúlt időszakban, hogy nem lehetett őket sem megfélemlíteni, sem megzsarolni.A kormányfő hangsúlyozta: rendet akarnak, nyugalmat és munkát. Hallgatóságához fordulva úgy fogalmazott: jól ismerik őket, tudhatják azt is, hogy nem hibátlanok. De van néhány dolog, amiben erősen hisznek, és szerinte az ország jövője ezen a néhány dolgon fordul meg. "Három egyszerű dologban hiszünk, ez a munka, a család meg a hazánk" - jelentette ki Orbán Viktor.Ezt a három dolgot kell szolgálni, képviselni, ezeket az értékeket kell mindenek elé állítani, és akkor működni fog az ország - közölte."Ne adjuk méltatlan, a hazát megvédeni képtelen vagy arra nem is vállalkozó emberek kezébe Magyarország sorsát" - hívta fel a figyelmet a miniszterelnök.