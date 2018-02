Orbán: nem fogjuk tétlenül nézni a Soros-terv végrehajtását

"Harcolni fogunk a nemzetközi arénában is" - emelte ki, jelezve: hétfőn átadja az Európai Tanács soros elnökének azt az európai törvényjavaslatot, amely megoldhatja az európai határok légmentes védelmét.

Nem fogjuk tétlenül nézni, hogy vannak, akik a Soros-terv végrehajtásán mesterkednek, és ha kell, egyre erősebb jogi fegyvereket vetünk majd be - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap Budapesten, a Várkert Bazárban tartott 20. évértékelő beszédében.

Most az a "divatos nóta" - folytatta -, hogy azért kell hozzájuk hasonlóvá válni, mert ez így szolidáris. Ezért világosan ki kell jelenteni: Magyarország azokkal a nyugat-európai emberekkel és vezetőkkel szolidáris, akik meg akarják menteni hazájukat, a keresztény kultúrájukat - mondta Orbán Viktor.

A kormányfő szerint a veszélyt brüsszeli, berlini és párizsi politikusok "hozzák a fejünkre", azt akarják ugyanis, hogy Magyarország is vegye át az ő politikájukat, "azt a politikát, amely bevándorlóországgá tette őket, és megnyitotta az utat a keresztény kultúra hanyatlása és az iszlám térnyerése előtt".

Orbán Viktor azt is leszögezte: "azok vagyunk, akik azt gondolják, hogy Európa utolsó reménye a kereszténység".

Azt is kiemelte, hogy Magyarország mára jócskán felértékelődött, "hírünk, ismertségünk, befolyásunk nagyobb, mint azt az ország mérete vagy a gazdasági súlyunk indokolná". Szavai szerint Magyarországon "süllyesztőbe került az euróblabla, a liberális szépelgés, a korrekt semmit mondás".

A kormányfő úgy fogalmazott: "mi nem csak polgári, de nemzeti kormány is vagyunk".

Azt is hangsúlyozta, hogy karácsonykor nyugdíjprémiumot fizethettek a nyugdíjasoknak.

"Időarányosan talán előrébb is vagyunk, mint ahogy elterveztük" - fogalmazott a kormányfő, kiemelve, hogy 10 év alatt egymillió munkahely létrehozását vállalták, és már 736 ezernél tartanak.

Balog: nem csak egy pártszövetség győzelméről van szó, a tét nagyobb

Nem csak egy pártszövetség győzelméről van szó, a tét nagyobb - hangoztatta az emberi erőforrások minisztere a kormányfő évértékelő beszéde előtt, vasárnap Budapesten, a Várkert Bazárban.

Balog Zoltán - aki a rendezvényt szervező Magyar Polgári Együttműködés Egyesület elnöke is - úgy fogalmazott: "nem csak rólunk van szó, nem csak egy pártszövetség győzelméről, és nem kizárólag Magyarország győzelméről". A tét nagyobb, és a cél magasabb - fűzte hozzá.

Emlékeztetett: egyesületük 1999 óta minden évben meghívja a polgári, keresztény, nemzeti közösség vezetőjét, hogy értékelje az évet. Most mégis különös jelentősége van ennek a találkozónak az előttük álló ötven nap miatt - mutatott rá Balog Zoltán, a parlamenti választási kampányra utalva. Megjegyezte azt is, hogy a küzdelem, amit "most folytatunk, nem csak április 8-ig tart".

Felidézte Noé történetét, aki amikor elkezdte építeni a bárkát, voltak, akik kinevették, bolondnak tartották, s azt gondolták, biztos van valami a háttérben, amiről el akarja terelni a figyelmet, ahogy Julianus barátnak sem hitték el, hogy közeledik keletről a veszedelem.

Úgy fogalmazott: nincs, nem lehet könnyű élete annak, aki látja a közeledő bajt, és megpróbál ellene tenni, miközben mások élik világukat, és éppen azon gondolkodnak, hogyan "dobják fel" kicsit unalmassá vált életüket, például egy kis kulturális sokszínűséggel.

Most sincs ez másként, közeledik, itt van egy nagy baj, amely kisebb-nagyobb bajokból áll össze, és bár egyre többen, de nem mindenki látja a lényeget, pedig "az életünkről, a jövőnkről, a családjainkról van szó" - mondta.

Ezt a magyarok, a közép-európaiak többsége látja, és Európa nyugati felén is egyre többen látják. S lehet, hogy a brüsszeli folyósokon még hátat fordítanak, ha magyarokat látnak, de például a bajor városokban, ha odaérkezik a magyar miniszterelnök, egyre többen szorítják meg biztatóan a kezét - hangsúlyozta Balog Zoltán.