Orbán nem ismeri a magyar és az uniós pénz közötti különbségtételt

"Mind a mi pénzünk"

Orbán Viktor visszautasította, hogy a Brüsszellel folytatott viták miatt uniós forrásokat vonjanak meg Magyarországtól. Közölte, nem is készül ilyesmire, ez ugyanis teljesen elképzelhetetlen, ilyen típusú fenyegetésnek semmilyen jogalapja nincs az uniós jogrendszerben. Törvénytelen, hogy Magyarország pénzbüntetést kapjon azért, mert nem akar bevándorlókat befogadni - jelentette ki, hozzátéve, hogy azok az európai vezetők, akik erről nyilatkoznak, jogsértést követnek el.



A forrásokkal kapcsolatban kijelentette: nem ismeri a magyar és az uniós pénz közötti különbségtételt, mert "az mind a mi pénzünk". "Az EU-tól mi egyetlen fillér ajándékot sem kapunk, minden fillérért adunk valamit" - mondta, utalva az uniós költségvetésbe történő magyar befizetésre, valamint a magyar kereskedelem megnyitására a nyugatiak előtt.

Benyújtják a számlát a kerítésért

A kormányfő újfent korrekt igénynek nevezte, hogy az Európai Bizottság kifizesse a magyar határvédelmi költségek felét. Hosszú küzdelmek várhatók erről, de "a végén majd elszámolunk egymással", és "mindig nálunk van ez a bizonyos csekkfüzet, amit alá tud írni az Európai Bizottság elnöke" - fogalmazott. Nyugdíjkiegészítés jöhet

Beszélt a nyugdíjasokról is, megerősítve, a kormány tartja magát a nyugdíjak értékének megőrzéséről tett vállalásához, ugyanis a magyar gazdaság elég erős ahhoz, hogy a tisztességben megőszült emberek megkapják, ami megilleti őket. Hozzátette, a nyugdíjak értéke nem csökken, sőt évek óta emelkedik.



Az őszi nyugdíjkiegészítés lehetőségét firtató kérdésre azt válaszolta: szerinte lesz ilyen, novemberben látják majd az adatokat, és ha szükséges - és általában szükséges -, utólagos emelést hajt végre a kormány. Orbán szerint a "Soros-terv" vezette az Európa Bizottság tollát

A "Soros-tervről" szóló nemzeti konzultáción való részvételre kér Orbán Viktor miniszterelnök mindenkit, mert szerinte az emberek ezzel segíthetnek abban, hogy Magyarország meg tudja védeni magát a bevándorlással szemben.



A miniszterelnök szerint Soros György terve le van írva, pontokba szedte akciótervét, ami szembemegy a kormány javaslatával. Hozzátette: "Soros-tervnek megfelelően" az Európai Bizottság már egy éve elkészítette az állandó migránselosztási rendszerre vonatkozó javaslatát.

"Az ügy végén gyermekek, szülők vannak"

Az új ukrán oktatási törvényről szólva a miniszterelnök világossá tette: az európai kultúrában nem szokás visszavenni a kisebbségeknek már megadott jogokból. Ukrajnában azonban most ez történik: csökkentik a nemzetiségi nyelvű oktatás lehetőségét - hívta fel a figyelmet, közölve: Ukrajnának meg kell értenie, ez nem teszi lehetővé, hogy közelebb jusson az unióhoz, "ezt mi sem fogjuk megengedni". Hozzátette, az ügy nem politikai természetű, hiszen "az ügy végén gyermekek, szülők vannak".