Orbán: olyan országot kell építeni, ahol a munkásoknak és a munkának becsülete van

Olyan országot kell építeni, ahol a munkásoknak és a munkának becsülete van, ahol minden fiatal kezébe jut egy értékes szakma vagy hasznos diploma - hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Budapesten, a Hungexpón, a XI. Szakma sztár fesztivál megnyitóján.



Ez a célunk, ezért kötöttünk megállapodást a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, és ezért fogunk újabb megállapodást kötni velük az előttünk álló négy évre is.

- mondta a kormányfő.A jelen lévő diákoktól azt kérte, "építsük fel közösen azt a Magyarországot", ahová mindig vissza lehet térni. A magyaroknak ugyanis mindenért meg kell küzdeniük, a saját szakembereikért, fiataljaikért és jövőjükért is - fogalmazott Orbán Viktor.Európa ma "úgy van összerakva" - folytatta -, hogy szerencsésebb múltú és gazdagabb országok el tudják szívni más nemzetek szakképzett fiataljait. "Rátok is pályáznak más országok munkaadói" - hívta fel a figyelmet. Szerinte erre két válasz adható: egyrészt büszkék lehetünk rá, hogy a magyar fiatalok bárhol meg tudják állni a helyüket a világban, másrészt "felépítjük azt a Magyarországot, ahol a fiatalokat munkahely, tisztességes fizetés, biztonság, saját családi otthon lehetősége várja". Ezzel kapcsolatban megjegyezte: a legutóbbi parlamenti választáson a magyarok úgy döntöttek, "Magyarország továbbra is maradjon magyar ország".A miniszterelnök szerint előbb-utóbb minden ország olyan lesz, amilyen a fiatalsága, "márpedig mi, magyarok egy versenyképes országot szeretnénk, egy országot, amely sikeresen száll versenybe a világ bármely színpadán". Nemzeti érdeknek nevezte, hogy olyan fiatalokat neveljenek, akik piac- és versenyképes tudással rendelkeznek.Jó lenne az is - tette hozzá -, ha az iskolából kikerülők büszkék lennének arra, hogy tudásukkal, munkájukkal és sikereikkel hozzájárulhatnak ahhoz "az ezeréves alkotáshoz, amit egyszerűen csak magyar hazának hívunk".

Ha jó szakmát választotok, akkor biztos jövő vár rátok, Magyarország és a világ legjelentősebb cégeinek lehettek megbecsült és elismert szakemberei.

- mondta hallgatóságának Orbán Viktor, aki a "Hajrá, Magyarország, hajra, magyar fiatalok!" fordulattal zárta beszédét.A XI. Szakma sztár fesztivál, a Szakma kiváló tanulója verseny, az Országos szakmai tanulmányi verseny és az V. SkillsHungary nemzeti döntője megnyitóján tartott köszöntőjében a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke arról beszélt: ha valaki jó a szakmájában, sikerrel szerepel országos szakmai versenyen, annak legyen nyitott a felsőoktatás, könnyebben léphessen be oda.Parragh László elmondta: a szakmák ünnepét 11 éve rendezik meg, az első alkalommal 15 szakmát mutattak be, a hétfőn kezdődő megmérettetésen már 43 szakma versenyez három napon át a Hungexpo területén.Kifejtette: a cégek 67 százaléka szerint hiányzik a szakképzett munkaerő Magyarországon. Hozzátette ugyanakkor: nem a szakképzett munkaerő hiányzik, hanem a nemzet gyarapodásához szükséges erő, ezt kell megerősíteni, ami hatalmas feladat.Ismertette: idén több mint hétezer diák jelentkezett, közülük 236-an jutottak a végső versenybe, ahol 108 oktatási intézmény képviselteti magát. A határon túlról négy versenyző és négy iskola van jelen Kárpátaljáról, Erdélyből, Vajdaságból, illetve a Felvidékről.Parragh László elmondta: bár a szabályozás elindult, a tételes végrehajtás még hiányzik ahhoz, hogy a szakmunkások könnyebben juthassanak be a felsőoktatásba. Példaként említette, hogy a jelentős autóipari cégek vezetőinek nagy része szakmunkásként kezdte. Fontosnak nevezte az olyan képzések népszerűsítését, amelyek iránt van munkaerőpiaci kereslet. Hozzátette, a duális képzést tovább kell erősíteni, emellett fontos a digitalizáció, valamint az objektív vizsgáztatási rendszer országos kialakítása.Közlése szerint az érdeklődő iskolák diákjai ingyenesen vesznek majd részt a rendezvényen, idén 10 ezer fiatalt várnak, 70 százalékuk pályaválasztás előtt áll.Csiszár Zsófia projektmenedzser bejelentette: szeptember 26-28. között Budapesten rendezik a Szakma sztár európai versenyét, az EuroSkills versenyt. A szakmák Európa-bajnokságán 28 ország több mint 500 diákja közül választják ki Európa legjobbjait, közöttük 27 magyar versenyez majd.