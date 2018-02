Orbán: óvjuk meg Magyarországot attól, hogy bevándorlóországgá váljon!

Európa egy tekintélyes része egyre inkább bevándorlóországgá válik, a migránsok "ostromolják" az egész kontinenst, "az a kérdés, hogy mi ki tudunk-e ebből maradni, meg tudjuk-e őrizni a kultúránkat, a keresztény kultúránkat, a magyar kultúránkat, az életformát, az életmódot", a szép kilátásokkal kecsegtető jövőt - fejtette ki a kormányfő, kijelentve: "azt szeretném, ha Magyarország nem válna bevándorlóországgá".



Szerinte ha 2014-ben nem a Fidesz-KDNP alakított volna a kormányt, hanem például a baloldal - esetleg a Jobbikkal -, akkor ma nem lenne kerítés, Magyarországon még mindig "ki-be járkálnának százezrével a migránsok", migránstáborokkal lenne tele az ország, "terrorcselekménynek lehettünk volna áldozatai", és oda lenne a közbiztonság.



Mivel a helyzet egyre komolyabbá vált - folytatta -, ezért jól meg kell gondolni, ki hova adja a szavazatát a választás napján. Ha ugyanis Magyarország enged az EU nyomásának, ha elfogadja az ENSZ "mindenfajta ostoba javaslatait", és "olyanokat ültetünk a kormányzati pozíciókba, akik egyébként le fogják bontani a kerítést, és beengedik a bevándorlókat, akkor hiába fejlesztjük ezt az országot, nem fogunk jutni egyről a kettőre, sőt visszafele fogunk menni" - mondta Orbán Viktor.



A miniszterelnök beszélt arról is, "a kampány azt jelenti, hogy meló van": el kell kezdeni körbejárni az országot, minél több embert fel kell keresni, és találkozni kell a polgármesterekkel. "A mai nappal lényegében megindultam, és azt gondoltam, keresve sem találhatnék jobb helyet, mint hogy Egerben kezdjem a 2018-as kampányt" - fogalmazott, hozzátéve azt is, hogy a kampánynak mindig van egy "lökdösődéses" jellege, "kokik, sallerek, pofonok le-leesnek", de ez nem a lényege a választásnak, az ugyanis valójában egy ünnep: a magyarok eldönthetik, mi történjen az országgal.



Az egrieknek üzenve elmondta: a Modern városok program részeként Habis László (Fidesz-KDNP) polgármesterrel megállapodást kötött, amelyet a mostani találkozójukon is áttekintettek, és megállapították, "haladunk" vele.



Orbán Viktor ezzel kapcsolatban kifejtette: az M25-ös autóút építkezése megkezdődött, ha pedig a választást a Fidesz-KDNP nyeri - és ha a négysávos út eléri Egert -, akkor a megyeszékhely körüli elkerülőút is meg fog épülni.



Szólt továbbá arról, hogy további forrásokat mozgósítanak az egri várra, és az eddigit is felülmúló, nagyszabású rekonstrukciós programokat indítanak.



Megjegyezte azt is, hogy a Fidesz-KDNP egri parlamenti képviselőjelöltje Nyitrai Zsolt, aki az országban az elsők között gyűjtötte össze a jelöltté váláshoz szükséges aláírásokat.



Szavai szerint ugyan nem csak kormánypárti képviselővel működhet jól egy város, de kétségkívül sokkal könnyebben működik, mert ha van egy kipróbált polgármester, egy kormánypárti képviselő és egy kabinet, amelynek fontos Eger, akkor abból "csodákat lehet kihozni".



Az interjú végén a kormányfő elmondta, hogy egri programja végén találkozik a Fidesz-KDNP aktivistáival.