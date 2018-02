Orbán: semmit sem adnak ingyen

A választás tétje nem változott, egyetlen dologról szól: "bevándorlóországgá alakulunk-e a választás eredményeképpen vagy nem" - így reagált Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a hvg.hu-nak a hódmezővásárhelyi időközi polgármester-választás eredményét firtató kérdésére.Az ellenzéki pártok által támogatott, független Márki-Zay Péter által megnyert előző napi választást a Fidesz országos választmányi ülésére érkezőben Orbán Viktor úgy kommentálta: az emberek egy új városvezetőt akartak választani, meg is választották, "gratulálunk neki, és sok sikert kívánunk, Hódmezővásárhely egy fontos város, mindig is szívünkön viseltük a sorsát, mindent meg fogunk tenni a fejlődéséért".Arra a kérdésre, hogy mit kell a Fidesznek másképpen tennie ahhoz, hogy az április 8-i parlamenti választás ne így alakuljon, a pártelnök-kormányfő úgy reagált: a Fidesznek azt a régi tudást kell felidéznie, hogy "a mi közösségünknek soha semmit nem adnak olcsón vagy ingyen, tehát mi csak úgy, véletlenül vagy szerencse révén, vagy a többiek gyengesége miatt sosem nyertünk választást". "Ha mi nyerni akarunk, akkor a mi közösségünknek kétszer-háromszor annyi erőt kell mozgósítani, mint az ellenfeleinknek, ez most is így van, kettőzött erővel kell dolgozni, ez a tanulság" - jelentette ki a miniszterelnök.Egy másik kérdésre, miszerint szükséges-e szembenézés, azt válaszolta: hogyne, szembe kell nézni az ellenfelekkel, és el kell hárítani azt a veszélyt, hogy azok kapjanak támogatást, akik bevándorlóországgá alakítanák Magyarországot. Neki - mint mondta - a választás tétje nem változott, egyetlen dologról szól: "bevándorlóországgá alakulunk-e a választás eredményeképpen vagy nem". "Ha a mi közösségünk marad, akkor Magyarország nem lesz bevándorlóország, ha az ellenfeleink kapnak nagyobb bizalmat, Magyarországból bevándorlóország lesz" - fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve: azt szeretné, hogy az emberek ezt a kérdést kellő súllyal és komolysággal fontolják meg.