Orbán: sikeresen megvédtük Magyarország határvédelemhez fűződő jogát - videó

- mondta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön az uniós vezetők brüsszeli csúcstalálkozója után.A kormányfő a Facebook-oldalára feltöltött videóban közölte:Ugyanakkor a visegrádi négyek képviselői később megbeszélést folytatnak a japán miniszterelnökkel, és kezdődik egy másik csúcs is, amelyen Ázsia vezetőivel találkoznak - jegyezte meg.Hangsúlyozta: az európai csúcson "sikeresen megvédtük" Magyarország saját határvédelemhez fűződő jogát. Úgy folytatta: nem egyedül, néhány másik országgal karöltve "sikerült visszavernünk a brüsszeli bürokraták bevándorlást támogató javaslatait".Orbán Viktor úgy értékelt: a vita megmaradt, továbbra is vannak országok, amelyek szerint a bevándorlás jó dolog, Európának erre szüksége van, ezért ilyen javaslatokat támogatnak a jövőben is.- emelte ki.- mondta a miniszterelnök.A csúcstalálkozón bennfentes források szerint Sebastian Kurz osztrák kancellár úgy fogalmazott: az Európai Uniónak a "kötelező szolidaritás" koncepcióját kellene alkalmaznia, mindegyik tagállamnak hozzá kellene járulnia a migrációs helyzet kezeléséhez, de nem feltétlenül menekültek befogadásával, erről ugyanis nincs konszenzus.A Politico arról írt egy névtelenséget kérő tisztségviselőre hivatkozva, hogy Kurz elképzelése szerint a menekültügyi kvóták helyett más formáit is választhatnák a tagországok a szolidaritásnak, például anyagilag hozzájárulhatnának a külső határok védelméhez.A brüsszeli hírportál szerint ugyan Orbán Viktor miniszterelnök "szokatlanul csendes volt az ülésen", ezen a ponton közbeszólt, és támogatásáról biztosította, "a legjobb javaslatnak" nevezte a Kurz által elmondottakat.Angela Merkel német kancellár azonban arról beszélt, hogy nem kíván elmozdulni "a kötelező felelősségvállalástól a kötelező szolidaritás felé", és több más uniós vezető is hasonló véleményének adott hangot - közölte az illetékes.