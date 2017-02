Orbán szerint ˝álomgyilkosság˝ történt

A miniszterelnök szavai szerint "álomgyilkosság" történt a budapesti olimpiai pályázat ügyében.Orbán Viktor pénteken a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában úgy fogalmazott:

azért kellett a pályázat visszavonását javasolni, hogy megmentsék Magyarországot a szégyentől. Az olimpia elnyeréséhez ugyanis egység kellett volna, ezért is nem rendeznek népszavazást Párizsban és Los Angelesben, a másik két pályázó városban

- mondta a kormányfő.Szerinte a referendum után az olimpiarendezésről szóló szavazáson "ronggyá verték volna" a budapesti pályázatot, és ennek a veszélynek nem lehetett kitenni az országot.Az olimpia elleni népszavazáshoz aláírást gyűjtő Momentum Mozgalmat egy új SZDSZ-nek minősítette, és szerinte számítani lehet egy "MSZP-SZDSZ-koalícióra".A miniszterelnök beszélt még a civil szervezetek elszámoltatásáról is. Úgy fogalmazott, elszámoltathatóvá kell tenni azokat a Magyarországon tevékenykedő nemzetközi szervezeteket, amelyek civilnek nevezik magukat, de valójában a globális tőke érdekeit képviselik.Az elmúlt több mint húsz évben "elviseltük" ezeknek a szervezeteknek a létét, de a migráció ügyében tanúsított magatartásuk már sok - fogalmazott a kormányfő. Kijelentette: "Magyarország nem engedheti meg magának, hogy olyan szervezetek, amelyek az ismeretlenség homályában maradnak (...), folyamatosan arra buzdítsák a migránsokat, sértsék meg a magyar jogszabályokat, és valahogy jussanak be Magyarországra".A nemzetközi tőke "elsősorban Soros Györgyhöz tapadó szervezetei" ezzel átléptek egy határt - mondta Orbán Viktor.A miniszterelnök a rádióinterjúban bírálta az Európai Unió által tervezett úgynevezett szisztematikus határellenőrzési rendszert is, amely szerinte "agyrém", és nyaranta akár 8-10 órás várakozást is eredményezhet a horvát-magyar, illetve a román-magyar határon.