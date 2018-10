Orbán: vállalni kell a sikereinket!

Vállalni kell a sikereinket is, nem csak a kudarcainkat, különben sosem lesz belőlünk nagy nemzet - mondta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Pécsett.



A kormányfő részt vett a pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia átadási ünnepségén.



Beszédében kiemelte: a magyar közéletben és sportvezetésben "egyfajta kötelező álszerénység" van, és "amikor siker van, van egy elvárás, hogy úgy kell csinálni, mintha kisebbek lennénk". Ez baj, ha van mire és kire büszkének lenni, igenis legyünk büszkék - jelentette ki.



Orbán Viktor szerint kevés igazi minőségi akadémia van minden sportágban, de a kosárlabdában nem indokolatlan a Nemzeti Kosárlabda Akadémia névválasztása, mert ehhez foghatót sehol az országban nem talál az ember.



Kifejtette: a kormányzati munkának "a sok konfliktus és nyűg mellett van néhány szép pillanata", és ilyen, amikor nagy és jövőbemutató tervek megvalósításán lehet jelen. A mai esemény is ilyen, Pécs ismét közelebb került, hogy a magyar kosárlabdasport fővárosa legyen - vélekedett.



A miniszterelnök emlékeztetett: a kosárlabdának régen is voltak hagyományai a városban, de "a diadalmenet akkor kezdődött igazán", amikor a magyar kosárlabdasport "fenegyereke", Rátgéber László Pécsre érkezett. Márpedig komoly akadémiákat csak nagy egyéniségek köré lehet építeni - mondta.



Megjegyezte: e tekintetben most a kajakos Kovács Katalinnal dolgoznak együtt, és közel vannak a megállapodáshoz az úszó Hosszú Katinkával is.



Orbán Viktor felidézte: Rátgéber László mondta, hogy "vagy játékos vagy, vagy játékszer". Ez nemcsak a sportban van így, emelt fővel lehet veszíteni, "de nem válhatunk az ellenfél játékszerévé, sosem alázhatnak meg bennünket" - fogalmazott.



Kiemelte: "mi szurkolók játékosokat akarunk látni a pályán, nem játékszereket", hanem hősöket, akik "a magasba repítik a magyar kosárlabdát".



A kormányfő kitért rá: pár éve, amikor a kormány elé került az akadémia tervezete, kész és kiérlelt elképzelést kaptak, csak rá kellett bólintani és előteremteni rá a pénzt. Az alapkő letételéig nehezen jutottak el, de utána másfél évvel most átadhatják az akadémiát, és "egész Magyarország büszke lehet" rá - mondta. Hozzáfűzte: az utánpótlás-nevelés mellett az akadémia alkalmas arra, hogy nemzetközi tornák házigazdája legyen.



Orbán Viktor arról is beszélt, a Pécsi Tudományegyetemnek előbb-utóbb megállapodást kell kötnie a sportolókkal, hogy a diákok az egyetem ösztöndíjas képzésében tanulhassanak tovább. Fontos, hogy a tehetséges sportolók itthon maradhassanak, és "ne azért menjenek ösztöndíjasnak Amerikába", mert itt nincsenek meg a feltételek - mutatott rá.



Rátgéber László, az akadémia szakmai és stratégiai igazgatója köszöntőjében hangsúlyozta: a mai nap mérföldkő és hatalmas lehetőség arra, hogy az akadémia a magyar kosárlabdázás olyan alappillére legyen, amely példát mutat professzionalizmusával, utánpótlás-nevelő munkájával. A cél az, hogy nemzetközi szintű játékosokat neveljenek, ezért az akadémia nemcsak pécsi, hanem nemzeti ügy - mutatott rá.



Mint mondta, nem véletlen, hogy Pécsett épült fel az akadémia, hiszen itt élte meg edzői pályafutása legsikeresebb szakaszát, amelynek legnagyobb eredménye az volt, hogy a kosárlabdacsapattal példaképek lehettek, értéket teremtettek és komoly társadalmi hatásuk volt. E társadalmi hatásból eredt az akadémia ötlete - magyarázta.



Rátgéber László köszönetet mondott a támogatásért a kormánynak, a miniszterelnöknek, Pécs városának és a Pécsi Tudományegyetemnek.



A Nemzeti Kosárlabda Akadémia alapkövét tavaly áprilisban tették le. Az egykori szennyvíztelep helyén megvalósult akadémia egy három pályából álló kosárlabdacsarnokkal, állandó lelátóval 400 ember számára, továbbá 1500 férőhellyel bővíthető mobil lelátóhellyel rendelkezik. A kiszolgáló helyiségeken túl a sportkomplexum működéséhez kapcsolódva 60 férőhelyes kollégium, irodák és előadótermek is épültek.



Az új épületegyüttes alkalmas élmezőnybeli kosárlabdázók nevelésére, felkészíti a fiatalokat a hazai és nemzetközi sportpályafutásra.