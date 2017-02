Orbán Viktor - A történelem kilépett a medréből

15:28 Tervezetten akarják Európába szállítani a migránsokat



A miniszterelnök szerint tervezetten akarnak sok millió migránst Európába szállítani, amiben az európai elitek is aktívan részt vesznek.



"A globalista politika urai továbbra is a nemzeteket hibáztatják. A népakaratot elfojtják. Ahol nem a liberálisok nyernek, ott nincsen demokrácia" - mondta a miniszterelnök. 15:25 Lazadás



Orbán Viktor szerint 2016-ban fellázadtak azok, akiket nem szoktak megkérdezni, akiknek nem lehetett hallani a hangját, akik gyengének és kiszolgáltatottnak látszottak, és ,,a politikai korrektség keretében szájzárat kaptak."



"Fellázadtak, akiktől el akarták venni a nemzetüket és a hazájukat. Ez éledt fel az USA-ban, Hollandiában, Franciaországban vagy Ausztriában. Mi ütött azokba, akik a menekültek tömeges befogadásáról, a globalizációról beszélnek? A jólét elvette az eszüket?" - mondta.



"A jövő sötét árnyékot vet a jelenre. Ezt nem a kelet-európai vagy az orosz propaganda mondja, Nyugaton is így érzik. A középosztály fellázadt a vezetői ellen" - tette hozzá.



Orbán szerint mindez nem villámcsapásként történt, hanem a hosszú évek keserű gyümölcse érett be.



A kormányfő szerint Nyugaton a demokrácia a szabadság élő szövete volt, és képes hibáit önerejéből kijavítani. Ez mindez igaz volt, de mostanra beköszöntött a nyitott társadalmak korszaka, és megszületett a politikai korrketség.



Néhány éve a demokrácia az EU-ban az érvelés még a demokrácia alapja volt. 15:22 Megelégelték az emberek



Azt mondta, 2016-ban gőg és felsőbbrendűség jellemezte a világ vezetőit. Orbán szerint ezt sok helyen megelégelték az emberek, amire a legjobb példa a brexit és az amerikai elnökválasztás. Ismét bírálta a liberálisokat, akik szerint szobatiszta politikus nem lehet populista. 15:15 "Ha nem akarunk reménytelenül lúzerek lenni,



szokjunk rá a liberális ízekre" - fogalmazott Orbán Viktor.



"A történelem kilépett a számára kijelölt medréből. Vannak vágyaink, terveink, gondolataink. Nem szeretjük, ha meg akarják mondani nekünk, hogy mit kellene tennünk" - tette hozzá. 15:13 "Ennyi már gombócból is sok"



- nyitja meg a 19. évértékelőt a miniszterelnök. Azt mondja, a tavalyi év sem volt unalmas, és a következő sem lesz az. "Volt és lesz izgalom (...) azt fogjuk kérdezni magunktól: valóban lehetséges-e az, ami a szemünk előtt (...) formát ölt?"



Szerinte néhány éve még senki sem gondolta volna, hogy a történelem majd ilyen irányt vesz, és "fityiszt mutat" mindenkinek, aki azt hitte, hogy a globális-liberális világrend megváltoztathatatlan.

Forgalomkorlátozás várható a Várkert Bazárnál péntek délután



Lezárják a Lánchíd utcát, a 19-es és a 41-es villamos pedig nem áll meg a Várkert Bazárnál péntek délután - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtök este az MTI-vel.



Közleményük szerint pénteken délelőtt 9 órától 18 óráig demonstráció miatt lezárják az I. kerületi Lánchíd utcát, az Apród utcát és az Ybl Miklós teret. A forgalomkorlátozás érinti a 19-es és a 41-es villamos közlekedését is: a két járat várhatóan 13 és 17 óra között megállás nélkül áthalad a Várkert Bazár megállóhelyen.



Ugyanebben az időszakban a szintén arra közlekedő 5-ös és 178-as busz forgalmát is korlátozhatják néhány percre - írta a BKK.



A Várkert Bazárban péntek délután tartja évértékelő beszédét Orbán Viktor miniszterelnök.

1999-ben értékelt évet először Orbán Viktor, azóta tízszer kormányfőként, nyolcszor ellenzékben.megtudtuk, hogy most épül a polgári Magyarország, ahol a kormány vállalni tudja, hogy minden évben, mindenki léphet egyet előre. A közoktatási rendszert és a Klik-et ért kritikákra a miniszterelnök a 2016. február 28-i beszédében azt mondta, "ha elbírtunk az IMF-fel, ha megbirkóztunk több mint 1200 milliárd forintnyi önkormányzati adóssággal, akkor egy Klik sem foghat ki rajtunk". Az illegális migráció fontos szál volt az évértékelőben. "A népvándorlás miatt veszélybe került a biztató jövő lehetősége" - mondta a miniszterelnök, és azt is felvetette, hogy ha kell, Szlovéniától Ukrajnáig teljes hosszúságban védekezünk a határokon. A népszavazás kapcsán azt is kijelentette Orbán Viktor egy éve, hogy Európát minden gyengesége ellenére sem fogjuk megtagadni.Évértékelő beszédet az ellenzék egyes politikusai is szoktak tartani.elszámoltatással fenyegette meg "Orbán földesurait". Azt is mondta, hogy a Jobbik kész a néppárti kormányzásra, amely az elszámoltatással kezdődik; a Fidesz ettől fél nagyon, azért támadja a pártot.. Azt mondta, a Demokratikus Koalíció készen áll arra, hogy tisztességgel, becsülettel, a többség nevében és felhatalmazásában kormányozza Magyarországot. Szavai szerint Magyarország nem erősödik, hanem szétmállik a mai hatalmasok kezei között, és ezért Orbán Viktor miniszterelnököt tette felelőssé.