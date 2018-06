Orbán Viktor: a brüsszeli támadások mögött a V4-ek sikerei állnak

Orbán Viktor miniszterelnök szerint Brüsszel alapvetően azért támadja őt, mert határozottan képviseli a magyar kormányzat és a visegrádi országok (V4) politikáját, amely ma sikeresebb, mint Európa nyugati felének politikája.



"A kritikák egy részét nem Magyarország, hanem a V4-ek miatt kapom. Azért támadnak, mert sikeresek vagyunk. Ne feledjük, hogy az Európai Unión belül is van verseny" - jelentette ki a magyar kormányfő a TA3 szlovák kereskedelmi televízió Politikában (V politike) elnevezésű vasárnapi vitaműsorában. "Vannak, akiket sért Közép-Európa gyors fejlődése" - jegyezte meg Orbán Viktor.



Peter Pellegrini szlovák miniszterelnök szerint az idő a migrációs probléma megoldásában is a visegrádi négyeket igazolta, s Nyugat-Európa is "végre kezd felébredni és átveszi a visegrádi álláspontok egy részét".



A beszélgetésben mindkét politikus rendkívül jónak és problémamentesnek nevezte a magyar-szlovák viszonyt. Orbán Viktor úgy fogalmazott, sikeres bizalomépítés folyik a két ország között.