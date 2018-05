Orbán Viktor: A magyarok újra elhiszik, hogy többre képesek

A kormányfő hozzátette: ez látható az adórendszeren, a költségvetési gazdálkodáson, a befektetéstámogatási rendszeren, a külpolitikán, a határvédelmen vagy a migrációs politikán is. A saját logikánkat követjük, ehhez jó adottságaink vannak, a svédekhez hasonlóan egyedülálló a nyelvünk és egyedülálló az észjárásunk – jelezte.Kiemelte: a telekommunikáció európai úttörői között a kezdetek óta ott voltak a svédek mellett a magyarok is. Puskás Tivadarnak köszönhetően Magyarország gyorsan a távközlés élvonalába került – emlékeztetett. Ez az Ericsson alapítójának, a svéd telekommunikáció atyjának, Lars Magnus Ericssonnak is feltűnt, 1911-ban az első külföldi beruházó Magyarországon ebben a szektorban az Ericsson volt -– idézte fel Orbán Viktor.Az Ericsson elismeri a magyar kutatók és mérnökök tehetségét, a magyarországi kutatási és fejlesztési egység folyamatos bővülése az ő munkájuknak köszönhető – mondta Börje Ekholm, az Ericsson Group elnök-vezérigazgatója. Kiemelte, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel kedden aláírt szándéknyilatkozatuk az oktatás, a kutatás és az innováció területén folytatott együttműködés kiterjesztésére – jól mutatja elkötelezettségüket az ország iránt.A világon 2023-ra 30 milliárd olyan eszköz lesz, amely hozzáféréssel rendelkezik valamilyen mobilhálózathoz, s ugyanekkorra ebből több mint egymilliárd 5G-s előfizetés lesz – mutatott rá Börje Ekholm. Az új, ötödik generációs technológia, egy jobb felhasználói élményt nyújtva, át fogja alakítja a munka és a szórakozás világát – tette hozzá. Börje Ekholm úgy fogalmazott, az új Ericsson Ház fontos szerepet játszik az 5G hálózat „valóra váltásában."Az adatokkal kapcsolatos globális igény 18 havonta megduplázódik – hangsúlyozta a csoport elnök-vezérigazgatója utalva arra, hogy a megnövekedett keresletet csakis az 5G mobil hálózat kiépülésével lehet majd kiszolgálni. A magyarországi tervekről az elnök-vezérigazgató elmondta, szeptemberben újabb okos megoldásokkal bővítik az új irodaházat, jövőre pedig ötven ember felvételét tervezik az analitikai részleg bővítésére.