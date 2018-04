Orbán Viktor: A választás tétje, megmaradunk-e magyar országnak?

a Fidesz két dologból sohasem engedett: a szabadságból és a nemzeti függetlenségből.

A miniszterelnök elmondta, Magyarország kultúrájában nagyon fontos szerepet játszik a nemzeti identitás, és ezért nem szabad engedni, hogy a Soros György által finanszírozott szervezetek sikerrel járjanak. A kormányfő egyúttal bejelentette, hogy a Fidesz április 6-án tartja kampányzáróját Székesfehérváron, ahová várja mindazokat, akiknek fontos Magyarország jövője - írja az Origó Mi már 30 éve vagyunk a politikában, ezért nekünk a legnagyobb a rálátásunk és a tapasztalatunk a nemzetközi és a hazai politikai folyamatokra - mondta Orbán Viktor az Echo TV Bayer Show című műsorában. A miniszterelnök szerint



A kampány számunkra egy nagyon jó alkalom arra, hogy a választókkal kapcsolatba lépjünk, így pedig nem távolodunk el az emberektől - tette hozzá.

Orbán Viktor szerint 1990-ben volt utoljára sorsdöntő választás, és mindig volt alkalom arra, hogy az adott kormány hibáit ki lehessen javítani. Jó példa erre a Bokros-csomag és a Gyurcsány-kormány tevékenysége. Eddig olyan választásaink voltak, amikor lehetett bízni benne, hogy ki lehet javítani az előző kormányok hibáit, de most a bevándorlás ügyét nem lehet kijavítani, ha elrontjuk - mondta Orbán Viktor. Fölösleges abban reménykedni, hogy a migránsok elhagyják az országot, mert az osztrákok és a németek lezárták a határaikat. Ha bejöttek, itt maradnak. Tanuljunk mások hibáiból - hívta fel a figyelmet a miniszterelnök. Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra, hogy az ellenzék korábban arról beszélt, hogy álprobléma a migráció és nincsen összefüggés a migránsok és a közbiztonság romlása között. A baloldal nemzetközi a karakterében, ezért minden olyan témát támad, ami a nemzeti identitás megerősítését szolgálja - mondta a miniszterelnök. A nyugat-európai baloldali pártok abban bíznak, hogy később majd rájuk szavaznak - tette hozzá.A miniszterelnök kijelentette, hogy

a háttérben már megszületett a Gyurcsány-Vona-paktum,

Orbán Viktor: Akinek Magyarország az első, az menjen el szavazni

Ha kevert népességű Magyarország jön létre, utána nem tudjuk őket különválogatni.

és így minden választókerületben két jelölt áll majd egymással szemben. Azoknak a jelöltje, akik számára Magyarország az első és a Soros György vezette bevándorláspárti erők jelöltje. Ők amint lehetőségük lesz rá, akkor lebontják a kerítést és beengedik a bevándorlókat- tette hozzá. Ezt az akolt Soros György tartja fönn és finanszírozza - mondta Orbán.Orbán Viktor kijelentette, hogy az ellenzékben (a személyét érintő utálaton kívül) csak a belső vitákat lehet látni. Mindezen túl véresen komolyan kell venni azokat az erőket, akik az ellenzéket finanszírozzák - tette hozzá. Szólt arról is, hogya sorosisták várhatóan mind elmennek szavazni, ezért azoknak is mind el kell mennie voksolni, akik nem szeretnék, ha Magyarország bevándorlóország lenne, és szeretnék megtartani Magyarországot magyarnak.Orbán Viktor úgy fogalmazott, ha az ország akárcsak egyetlen lépést is tesz abba az irányba, hogy a nyugat-európai államokhoz hasonlóan bevándorlóországgá alakítja saját magát, onnan többet nem tud visszajönni.Akik most beözönlenek egy betelepítési politika eredményeképpen és átszakítják a gátat, azokat nem fogjuk tudni kivinni Magyarországról - fogalmazott a kormányfő.Az ellenzékkel kapcsolatban Orbán Viktor kifejtette, a baloldali pártok egy olyan hálózatnak a részei, amely azon dolgozik, hogy cenzúrázza a migrációról és a bevándorlásról szóló híreket.

Nyugat-Európában cenzúra van, a migrációra és bevándorlásra vonatkozó híreket rendszeresen kihagyják,

meghamisítják, megváltoztatják, még a szociális médiában, tehát a hivatalosság alatti szinten működő internetes felületeken is folyamatosan letiltják a reklámokat, kicenzúrázzák a híreket, és a magyarországi ellenzéki pártok ennek a nyugat-európai akciónak részei - fejtette ki a miniszterelnök.Orbán Viktor hangsúlyozta, mivel a baloldal nemzetközi, ezért folyamatosan támad minden olyan témát, amely alkalmas arra, hogy a nemzeti identitást megerősítse. A magyaroknak van egy saját kultúrájuk, amit ők építettek fel, a nemzeti identitás pedig nagyon fontos szerepet játszik ebben. Ezért nem szabad engedni, hogy a Soros-szervezetek sikerrel járjanak - tette hozzá.Ők maguk mondják el a saját hangjukon, hogy dolgoznak a magyar kormány ellen, meg akarják buktatni.

Ők mondták be, hogy legalább kétezer fizetett embere dolgozik Soros Györgynek a magyar kormány megbuktatásán,

tehát olyan nagyon nem hiszem, hogy föl kéne háborodniuk, amikor ők saját maguk leplezték le saját magukat - mondta a miniszterelnök.Orbán Viktor beszélt a végéhez közeledő kampányról is. Közölte, április 6-án, pénteken délután, Székesfehérváron lesz az országos kampányzáró, amely egy magyar kampányzáró lesz.Akinek Magyarország az első, azok semmiképpen se maradjanak otthon -mondta Orbán Viktor. Kijelentette, arra kérik az embereket, hogy kampányoljanak a hátralévő napokban, és április 8-án maguk is menjenek el, és mindenkit vigyenek el szavazni, akinek fontos Magyarország jövője.A Bayer Show teljes adását itt láthatja: