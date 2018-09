Orbán Viktor: az a nép lehet erős, amely büszke nemzeti identitására - videók, fotók

Magyarország mindig is figyelemmel kísérte a türk identitású országok együttműködését. A modern világban is megőrzi nyelvét, kultúráját, hagyományait, tiszteli, ápolja türk gyökereit - mondta a kormányfő.A magyarok Attila kései leszármazottainak tekintik magukat, a hun-türk eredet alapján állnak, nyelvük a türk nyelvekkel áll rokonságban - fűzte hozzá.Az a nép lehet erős, amely büszke nemzeti identitására - mutatott rá Orbán Viktor.- jelentette ki. Megdőlt a régi világrend, amelynek dogmája szerint a tőke és tudás Nyugatról áramlik Kelet felé, hogy ott olcsó munkaerőt keressen. Az új világrendet alapvetően a Keleten felemelkedő államok fejlődése határozza meg - mutatott rá Orbán Viktor.Magyarország 2014 óta megfigyelő a türk nyelvű államok parlamenti közgyűlésének munkájában, 2017-ben pedig csatlakozási kérelmet nyújtott be a nemzetközi türk akadémiához, és ma már az eddiginél is szorosabb együttműködésre törekszik a türk nyelvű államok együttműködési tanácsával.A türk tanács tagállamai egyre fontosabb szerepet játszanak a magyar külpolitikában. Törökországgal, Azerbajdzsánnal és Kazahsztánnal évek óta stratégiai partnerség szintjén vannak a kapcsolatok, és ez a cél Kirgizisztánnal, illetve Üzbegisztánnal is - mondta a magyar kormányfő.Orbán Viktor a tanácskozás témájával, a sporttal és ifjúsággal kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet:A magyar Eximbank pedig 1,5 milliárd dolláros hitelkeretet nyitott meg a hat türk nyelvű országgal való gazdasági együttműködés, a befektetések fejlesztése érdekében - tette hozzá.A tanácskozáson felszólalt Szooronbaj Zseenbekov kirgiz, Nurszultán Nazarbajev kazah, Ilham Alijev azeri, Recep Tayyip Erdogan török és Savkat Mirzijojev üzbég államfő, valamint Ramil Hasanov, a Türk Tanács főtitkára is. Orbán Viktor miniszterelnök, helyettese, Semjén Zsolt társaságában vasárnap megérkezett Kirgizisztánba, az Isszik-Köl nemzetközi repülőtérre.A kazah, az azeri, a török, az üzbég államfők mellett a magyar kormányfő is részt vett a harmadik Nomád Világjátékok ünnepélyes megnyitóján.A Nomád Világjátékok a közép-ázsiai régió házi olimpiája, kirgiz, kazah, azeri, üzbég, türkmén, tádzsik versenyzők mellett Oroszország egyes régióiból, illetve Mongóliából, Törökországból és Afganisztánból is érkeztek indulók.