Orbán Viktor Kirgizisztánban tárgyal - videók, fotók

Magyarország készen áll a magyar-türk együttműködés új fejezetének megnyitására - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a türk nyelvű államok együttműködési tanácsának VI. ülésén a kirgizisztáni Csolpon-Atában hétfőn.Magyarország mindig is figyelemmel kísérte a türk identitású országok együttműködését. A modern világban is megőrzi nyelvét, kultúráját, hagyományait, tiszteli, ápolja türk gyökereit - mondta a kormányfő.Az a nép lehet erős, amely büszke nemzeti identitására - tette hozzá.Megdőlt az a régi világrend, amelyben a tőke és tudás Nyugatról áramlik Kelet felé, az új világrendben a Keleten felemelkedő államok meghatározóak - mutatott rá Orbán Viktor. Orbán Viktor miniszterelnök, helyettese, Semjén Zsolt társaságában vasárnap megérkezett Kirgizisztánba, az Isszik-Köl nemzetközi repülőtérre.A kazah, az azeri, a török, az üzbég államfők mellett a magyar kormányfő is részt vett a harmadik Nomád Világjátékok ünnepélyes megnyitóján.A Nomád Világjátékok a közép-ázsiai régió házi olimpiája, kirgiz, kazah, azeri, üzbég, türkmén, tádzsik versenyzők mellett Oroszország egyes régióiból, illetve Mongóliából, Törökországból és Afganisztánból is érkeztek indulók.