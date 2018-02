Orbán Viktor Közép-Ázsia külügyi vezetőivel tárgyalt

Orbán Viktor miniszterelnök kedd délután az Országházban fogadta a V4-országok, valamint Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán és Üzbegisztán budapesti külügyminiszteri találkozóján részt vett közép-ázsiai országok diplomáciai vezetőit - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.



A megbeszélésen, melyen részt vett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is, megállapították: az illegális migráció, az embercsempészet és a szervezett bűnözés mind olyan kihívások, melyek a visegrádi országok és Közép-Ázsia államait hasonlóan érintik.



A tanácskozáson az ígéretes gazdasági együttműködési lehetőségekről is beszéltek; Kazahsztánban, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Üzbegisztánban ugyanis jelentős nyersanyagtartalékok vannak, ráadásul vízipari beruházások megindítására is lehetőség nyílhat. Kiemelték az oktatási együttműködés erősítésének szükségességét is, e téren a jövőben bővíthetik a magyarországi tanulmányi ösztöndíjas helyek számát a térségbeli diákoknak - hangzott el a megbeszélésen.