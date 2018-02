Orbán Viktor levélben köszöntötte a 80 éves Szabó Istvánt

Orbán Viktor miniszterelnök által írt díszborítású születésnapi köszöntő levelet adott át Szabó István filmrendezőnek 80. születésnapja alkalmából Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott és Koltai Lajos operatőr csütörtökön Budapesten.



Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott köszönetet mondott az Oscar-díjas filmrendezőnek azért az évtizedes munkáért, amelyet a magyar filmművészetért és Magyarország népszerűsítésért tett a világban.



Orbán Viktor írott köszöntőjében kiemelte: Szabó István azon művészek közé tartozik, aki pályája során nem az önmegvalósításra törekedett, hanem arra tette fel az egész életét, hogy történeteket meséljen el Magyarországról és Közép-Európáról, sorsokról és hitekről, lázadásról és megalkuvásról, a mindent és mindenkit uralni akaró ideológiákkal szemben alkalmazott túlélési stratégiákról. Szabó István a 20. századi magyar történelem számos fejezetét és a magyar irodalom több értékes alkotását is megismertette a szélesebb közönséggel.



A rendező egy Oscar-djjal és több más rangos elismeréssel a háta mögött is mindig kitartott amellett, hogy a magyar kultúra nagykövete legyen a világ filmgyártásában - méltatta Szabó István pályafutását a miniszterelnök.



A 4. Magyar Filmhéten Szabó István Bizalom című digitálisan felújított filmjének vetítésével tisztelegtek a 80. születésnapját ünneplő Oscar-díjas filmrendező előtt.



Születésnapja alkalmából a rendező munkáiból Berlin egyik leghíresebb filmszínházában, az Arsenalban mutattak be válogatást az Európai Filmakadémia (EFA) és a Balassi Intézet berlini magyar kulturális intézete, a Collegium Hungaricum Berlin (CHB) közreműködésével. A Tisztelgés Szabó István előtt című sorozatban hat filmjét vetítették és két pódiumbeszélgetést is tartottak a rendezővel.



Szabó István 1938. február 18-án született Budapesten. Öt filmjét jelölték Oscar-díjra: elsőként a Bizalom című, 1979-ben készített filmjét, majd a Mephistót, amelyért 1982-ben át is vehette a legjobb idegen nyelvű filmnek járó elismerést. A Redl ezredes című alkotását 1986-ban, a Hanussen-t 1989-ben jelölték Oscar-díjra.