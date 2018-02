Orbán Viktor: meg kell őriznünk keresztény kultúránkat

azt a kultúrát kell megtartani Magyarországon, amelyben minden magyar ember otthon érzi magát, ezt pedig - függetlenül attól, hogy valaki vallásos vagy sem - úgy hívják, hogy keresztény kultúra.

Vitában állunk, és ez jó hír, mert azt jelenti, van lehetőségünk küzdeni nemzeti érdekeinkért

A kormányfő a lap csütörtöki számában megjelent interjúban úgy fogalmazott:"Ahelyett, hogy nagy néptömegeket mozgatnánk egyik helyről a másikra, arra kell fordítani az erőinket, hogy mindenkinek ott segítsünk, ahol született, és mindenkinek legyen lehetősége emberhez méltó életet élni a saját országában" - fogalmazott.A miniszterelnök beszélt a nemzeti konzultációról is. Elmondta: az, hogy véleménye egybeesik a választópolgárokéval, "nagy erőt és felhatalmazást ad" számára.Azt mondta: Magyarország ebben az ügyben egységes, "a magyar emberek jól látható és jól hallható többsége nem a Soros György által elképzelt országban akar élni".A nagy többség egy saját maga által megválasztott nemzeti kormány irányítása alatt álló Magyarországot akar - emelte ki Orbán Viktor.Arról is beszélt: Brüsszelben mindenkinek ki kell állnia saját nemzeti érdekeiért, "és tudomásul kell venni, hogy ha valaki kiáll ezekért, akkor ott vita, küzdelem lesz".- jelentette ki a kormányfő.Orbán Viktor szerint Veszprém mindig is "kultúrváros" volt, és ez a karaktere egyre erősödik. Kitért arra is, hogy "olyan papi vezetők szolgáltak, szolgálnak ott, akiknek a hangjára érdemes odafigyelni, mert nemcsak a hívők, hanem az egész ország, az egész nemzeti közösség számára van mondanivalójuk".A kormányfő az interjúban kiemelte, hogy Veszprémben 1,64 százalék a munkanélküliség., külön említve Veszprémből az aranyosvölgyi viadukt tervezésének megkezdését, a veszprémi sportaréna bővítését, az állatkert fejlesztését- Azt mondta: hamarosan lerakhatják az új városi uszoda alapkövét is.Orbán Viktor szerint Porga Gyula veszprémi polgármester a megyei jogú városok vezetői között komoly tekintélyt vívott ki magának, a Fidesz és a KDNP helyi országgyűlési képviselőjelöltjét, Ovádi Pétert pedig tehetséges, ambiciózus, tetterős fiatalembernek nevezte.