Orbán Viktor Sanghajban - egy cikkben minden, amit tudni kell!

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közzétett képen Orbán Viktor kormányfő beszédet mond Sanghajban, az első Kínai Nemzetközi Import Expón (CIIE) 2018. november 5-én.

Vámcsökkentést, könnyebb piaci hozzáférést ígért a kínai elnök Sanghajban



Az importvám csökkentésére és a kínai piachoz való hozzáférés megkönnyítésére tett ígéretet Hszi Csin-ping kínai elnök hétfőn Sanghajban, az első Kínai Nemzetközi Import Expón (CIIE).



A november 10-éig tartó expót megnyitó államfő emellett fogadkozott, hogy még hozzáférhetőbbé teszik a külföldi cégek számára az oktatási, a távközlési és a kulturális szektort, de közben erősítik a védelmüket. Bejelentette, hogy szigorítják a szerzői jog megsértését büntető intézkedéseket.



A kínai elnök leszögezte: a CIIE Kína arra irányuló kezdeményezése, hogy megnyissa piacát a világ előtt, az expó pedig azt tanúsítja, hogy hazája a globális szabadkereskedelem híve. Hozzátette: a világ országainak a nyitottságot kell előnyben részesíteniük a protekcionizmussal szemben a kereskedelem területén. "A gazdasági globalizáció szemmel láthatóan visszaesik, támadás alá került a multilateralizmus és a szabadkereskedelmi rendszer, az instabilitásnak és a bizonytalanságnak számos jele van, a kockázatok és az akadályok sokasodnak" - mondta.



Hszi Csin-ping bejelentette: Kína 30 ezer milliárd dollárt tervez árucikkek, 10 ezer milliárd dollárt pedig szolgáltatások importjára költeni az következő 15 évben.

Orbán Viktor tárgyalása a kínai államfővel: hatalmas utat tettek meg a magyar-kínai kapcsolatok

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közzétett képen Orbán Viktor magyar kormányfő (b2) és Hszi Csin-ping kínai elnök (j2) plenáris tárgyalása Sanghajban 2018. november 5-én.

A Huawei elnökével tárgyalt Sanghajban a magyar kormány delegációja



A Huawei csoport elnökével, Guo Pinggel tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, valamint Nagy István agrárminiszter az első Kínai Nemzetközi Import Expo (CIIE) hétfői megnyitását követően Sanghajban - tájékoztatta Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke a helyszínen az MTI-t.



Guo Ping a találkozón elmondta: a Huawei prosperál Magyarországon, 2005-ös indulása óta 1,2 milliárd dollárt fektetett be Magyarországon, és elindította az európai távközlési cégek felhőszolgáltatásait segítő központját (Europe Operations and Maintenance Centre). A felhőszolgáltatásokat működtető első 30 mérnök létszámának növelése a vállalat európai helyzetének, üzletmenetének alakulásától függ a továbbiakban - hangsúlyozta a cég elnöke.



A mostani sanghaji megbeszélés fő témája volt még a társadalom, a gazdaság, a biztonság digitális átalakulása. A felek egyetértettek abban, hogy az az ország, amelyik ebben lemarad, globálisan hátrányba kerül.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j) és Li Csang-csin, a China Railway Group Limited vállalat elnöke Sanghajban 2018. november 5-én.

Fotó: MTI

Közvetlen repülőjárat indul Budapest és Sanghaj között



Jövő nyártól a világ hetedik legnagyobb légitársasága, a China Eastern várhatóan heti négy alkalommal közvetlen repülőjáratot indít Sanghaj és Budapest között - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfői sanghaji megbeszélései után a közmédiának adott nyilatkozatában.



Jövő nyártól a világ hetedik legnagyobb légitársasága, a China Eastern várhatóan heti négy alkalommal közvetlen repülőjáratot indít Sanghaj és Budapest között - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfői sanghaji megbeszélései után a közmédiának adott nyilatkozatában.

A tárcavezető kifejtette: Kína a világ legnagyobb turistaküldő országává vált, az ötéves előrejelzések szerint pedig az Európába irányuló kínai turizmus 70 százalékkal fog bővülni, ráadásul a kínaiak a legtöbbet költő turisták.

- mondta Orbán Viktor kormányfő hétfőn Sanghajban, az első Kínai Nemzetközi Import Expón (CIIE).A házigazda Hszi Csin-ping kínai elnök, valamint több más állam- és kormányfő részvételével tartott megnyitón a miniszterelnök kifejtette: felmerül a kérdés, Magyarország hogyan került fel a sanghaji expóra meghívott "óriások" listájára. Szavai szerint a válasz Közép-Európa. Magyarország ugyanis nem csak magát képviseli: "amikor Magyarország hangját hallják, a régiónk hangját hallják", azé a régióét, amely Európa növekedési motorjává vált - mondta.Orbán Viktor beszédében jelezte, a növekedési ráta Közép-Európában kétszer magasabb, mint az európai átlag, és széles körű egyetértés van arról, hogy a régió a jövőben is az európai növekedés forrása lesz.Felhívta a figyelmet arra is: a közép-európai országok egybehangzó gazdaság- és társadalompolitikája biztosította, hogyA miniszterelnök kiemelte:, amikor létrehozta a 16+1-es csoportot, azaz Kína és 16 kelet-közép-európai ország együttműködési formációját. Magyarország elkötelezett e platform erősítésében - jelentette ki, emlékeztetve, hogy a közeljövőben Budapesten lesz a tömörülés jegybanki vezetőinek találkozója.Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Magyarország mindig is támogatta a lehető legszabadabb és legegyenlőbb világkereskedelmi hálózatot, és mindig támogatója volt az eurázsiai együttműködésnek. Ezért is érdekelt a kínai Egy övezet, egy út elnevezésű kezdeményezés sikerében - hangsúlyozta.A kormányfő elmondta, nagyra értékeli a kínai vállalatok magyarországi jelenlétét. Többet is megemlített közülük, például a Bank of Chinát - amely Budapesten hozta létre regionális központját -, továbbá a Huaweit és a Wanhuát.Ezek a kínai vállalatok is hozzájárultak ahhoz - folytatta -, hogy Magyarországon tulajdonképpen sikerült elérni a teljes foglalkoztatottságot, és jelentős szerepet játszanak abban, hogy a magyar gazdaságnak hosszú távon is 4 százalék feletti legyen a bővülése.: a magyar műszaki, gyógyszer- és élelmiszeripari termékek egyre nagyobb számban vannak jelen a kínai piacon - tette hozzá, majd rámutatott: a tavalyi, minden idők legjobb exportadatai után az idén eddig további 18 százalékos növekedés volt megfigyelhető a két ország közötti kereskedelemben.A miniszterelnök megjegyezte: kedden több üzleti megállapodást is köt a magyar és a kínai fél Sanghajban, például a tejipar, az innovatív energia és a vízmenedzsment területén.Kétoldalú megbeszélést folytatott Orbán Viktor miniszterelnök Hszi Csin-ping kínai államfővel hétfőn Sanghajban - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár.Az első Kínai Nemzetközi Import Expo (CIIE) megnyitása után tartott külön tárgyalásukon, amelyek számos területen elmélyültek az elmúlt években. Orbán Viktor úgy fogalmazott:A kínai elnök emlékeztetett: Magyarország az elsők között létesített diplomáciai kapcsolatokat Kínával, és ennek az eseménynek jövőre lesz a 70. évfordulója. Orbán Viktor kifejtette, Magyarország méltó módon fog megemlékezni az évfordulóról, ennek előkészületeit megtették.A kínai elnök gratulált Orbán Viktornak Magyarország utóbbi években jól látható fejlődéséhez és stabilitásához, egyben meghívta őt az Egy övezet, egy út együttműködés jövő évi magas szintű fórumára Pekingbe. A meghívást a miniszterelnök elfogadta - mondta Havasi Bertalan.A konkrét gazdasági projektek közül a megbeszélésen kiemelték a Belgrád-Budapest vasútvonal ügyének előremozdítását, valamint a kínai elnök üdvözölte a magas minőségű magyar agrártermékek kínai importját.Sikerült megállapodni Szingapúrral, hogy azon a 18 húsipari vállalaton felül, amelyek már rendelkeznek exportengedéllyel, öt újabb cég exportálhasson az ázsiai országba - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a közmédiának.Most már nemcsak a kacsa-, a liba- és más baromfihúsokat tudják exportálni Szingapúrba, hanem a nyúl- és a marhahúsra is megkapták az engedélyt - mondta a miniszter, hozzáfűzve: a magyar mangalicahús iránti kereslet dinamikusan nő Szingapúrban.