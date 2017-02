Orbán Viktor: sikertörténet lettünk

16:00 Vége az évértékelőnek. 15:59 Vége az önsajnálat kultúrájának



A kormányfő szerint Magyarországnak végre sikerült átlépnie az önsajnálat kultúrájából a cselekvés kultúrájába.



Orbán Viktor azt mondta: a magyarok épp eleget szenvedtek a bizonytalan, tehetetlen, böszme vezetőktől, azoktól, akik mind azt magyarázták el, mit miért nem lehet. Az önsajnálat nagy istencsapása volt az országon, az volt a szocialista kormányzás kultúrája - magyarázta.



A miniszterelnök véleménye szerint a jó kormányzás úgy viszi el a célhoz az embereket, hogy amikor a nép eléri célját, azt gondolja, nem is volt szükség a vezetőkre. Legyen 2017 olyan év - folytatta - , amelynek végén azt érezzük, ment ez, mint a karikacsapás - tette hozzá. 15:53 Öt támadás

Öt nagy "támadás" kivédését tartja az idei év feladatának Orbán Viktor miniszterelnök, aki szerint ehhez új nemzeti politikára lesz szükség. A kormányfő pénteki évértékelő beszédében az öt "támadás" közé sorolta, hogy Brüsszel meg akarja majd tiltani a rezsicsökkentést.



Napirenden marad a migráció ügye is - folytatta -, a kérdés az lesz, hogy őrizetbe vegyék-e a migránsokat, amíg jogerős döntés nem születik róluk.



Orbán Viktor szerint meg kell majd küzdeni a nemzetközi szervezetek felerősödő aktivitásával, az átláthatatlan külföldi befolyásolási kísérletekkel is.



A negyedik és az ötödik "támadás" szerinte az adópolitika és a munkahelyteremtő támogatások nemzeti hatáskörben tartását éri majd. 15:48 Csökken az ország lakossága



Orbán szerint az eredménye ellenére továbbra is csökken az ország lakossága. A siker a családpolitika kitarthatóságán múlik, de ezen a fronton nincsen áttörés még - tette hozzá. 15:44 Béremelés az oktatásban és az egézségügyben



Orbán Viktor beszámolt arról, hogy több százezren étkeznek ingyen és kapnak tankönyvet. 2013-17 között a pedagógusok átlagébre több mint 50 százalékkal nőtt. A miniszterelnök beszámolt az egészségügyi béremelésekről, valamint a kórházfejlesztésekről, mentőállomások fejlesztéseiről is. 15:43 Teljes foglalkoztatottság a cél



A magyarok jövője biztosítva van (...) Hamarosan el érjük a teljes foglalkoztatotságot. Magyarországon egyetlen gyermek sem nőhet fel úgy, hogy nem látja a szüleit dolgozni - mondta a kormányfő. 15:42 Meg kell becsülni a munkásokat "Meg kell becsülnünk a munkásokat, képesnek kell lennünkarra, hogy a saját országunkat mi működtessük. Tisztelni kell az egyszerű munkásokat, ezért emeljük az ő bérüket. Egy nemzet vagyunk" - mondta. 15:39 "Megvédtük Magyarországot és Európát is"



Orbán szerint korábban Brüsszel és Berlin is kihirdette, hogy a migrációt nem lehet megállítani, így megvédtük Magyarországot és Európát is. Az igazi menekülteket be fogjuk fogadni, így a németeket, a hollandokat, akik az otthon elvesztett Európájukat nálunk akarják megtalálni. Sikertörténet lettünk - tette hozzá. 15:39 A magyar gazdaság négy éve növekszik



Az elmúlt 7 évben 700 ezer új munkahely jött létre - mondta a miniszterelnök. 15:38 A magyarok jövője biztosított



Orbán Viktor szerint a magyarok jövője biztosított, Magyarország erősödik és fejlődik, Magyarországon "a holnap nem vet árnyékot a mára". A miniszterelnök úgy fogalmazott: "a holnap miatt nincs okunk idegeskedni, a családok talpra fognak állni és anyagilag is össze fogják szedni magukat".



Hozzátette: ha mindenki rendesen elvégzi a munkáját, betartjuk a törvényeket, nem lesz baj és minden évben mindenki előre léphet. 15:37 Mi már túl vagyunk a lázadáson A magyarok már túl vannak a lázadáson, "sőt talán elsőként lázadtunk fel, 2010-ben" - fogalmazott Orbán Viktor kormányfő pénteken Budapesten tartott évértékelő beszédében. A miniszterelnök azt mondta: Magyarország hét év alatt felépítette saját politikai-gazdasági rendszerét, amely "a mi testünkre szabott, a mi ízlésünk szerint való".



Magyarország "lázadására" példaként említette a Nemzetközi Valutaalap (IMF) "hazaküldését", a multinacionális vállalatok megadóztatását és a rezsicsökkentést.



Orbán Viktor külön kiemelte: bár az Egyesült Államok korábbi kormánya, Brüsszel és "ráadásul Berlin is" kihirdette, hogy nem szabad megállítani a migránsokat, a magyar kormány azonban ellenállt, kerítést épített, megállította őket, megvédve ezzel Magyarországot és "mellékesen Európát is".



"Az igazi menekülteket persze be fogjuk fogadni", azokat "akik az otthon elvesztett Európájukat majd nálunk akarják megtalálni" - fogalmazott. 15:28 Tervezetten akarják Európába szállítani a migránsokat



A miniszterelnök szerint tervezetten akarnak sok millió migránst Európába szállítani, amiben az európai elitek is aktívan részt vesznek.



"A globalista politika urai továbbra is a nemzeteket hibáztatják. A népakaratot elfojtják. Ahol nem a liberálisok nyernek, ott nincsen demokrácia" - mondta a miniszterelnök. 15:25 Az Európai Unióban a jövő árnyékot vet a jelenre A miniszterelnök értékelése szerint ma a jólét ellenére az Európai Unióban a jövő árnyékot vet a jelenre. Orbán Viktor azt mondta, 2016-ban éles kontúrral rajzolódtak ki "a hadállások", a nemzetek fellázadtak a globalisták ellen, a középosztály fellázadt a vezetők ellen. Ez az EU-ban azt jelenti, hogy a szuverén országok állnak szemben az unionistákkal és a választók állnak szemben a brüsszeli bürokratákkal.



A kormányfő értékelése szerint az elégedetlenség azért fordult lázadásba, mert Európa nyugati felén és a tengerentúlon "beköszöntött a nyitott társadalmak korszaka" és megszületett politikai gondolatrendőrsége, a politikai korrektség. 15:22 Megelégelték az emberek



Azt mondta, 2016-ban gőg és felsőbbrendűség jellemezte a világ vezetőit. Orbán Viktor a Brexitet, az amerikai elnökválasztást, az olasz kormány "kipenderítését" és a magyar kvótanépszavazást is arra példaként említette, hogy az emberek sok helyütt megelégelték a "gőgöt és a felsőbbrendűséget", az utópiák erőltetését. 15:15 2016 a legkevésbé sem volt unalmas



A történelem - mint fogalmazott - "fittyet hányt a jóslatokra", mert bár mindenki azt hitte, hogy a globális és liberális világrend megváltoztathatatlan, a történelem "vett egy éles kanyart", és "kilépett a kijelölt mederből". 15:13 "Ennyi már gombócból is sok"



- nyitja meg a 19. évértékelőt a miniszterelnök. Azt mondja, a tavalyi év sem volt unalmas, és a következő sem lesz az. "Volt és lesz izgalom (...) azt fogjuk kérdezni magunktól: valóban lehetséges-e az, ami a szemünk előtt (...) formát ölt?"



Szerinte néhány éve még senki sem gondolta volna, hogy a történelem majd ilyen irányt vesz, és "fityiszt mutat mindenkinek, aki azt hitte, hogy a globális-liberális világrend megváltoztathatatlan.

1999-ben értékelt évet először Orbán Viktor, azóta tízszer kormányfőként, nyolcszor ellenzékben.megtudtuk, hogy most épül a polgári Magyarország, ahol a kormány vállalni tudja, hogy minden évben, mindenki léphet egyet előre. A közoktatási rendszert és a Klik-et ért kritikákra a miniszterelnök a 2016. február 28-i beszédében azt mondta, "ha elbírtunk az IMF-fel, ha megbirkóztunk több mint 1200 milliárd forintnyi önkormányzati adóssággal, akkor egy Klik sem foghat ki rajtunk". Az illegális migráció fontos szál volt az évértékelőben. "A népvándorlás miatt veszélybe került a biztató jövő lehetősége" - mondta a miniszterelnök, és azt is felvetette, hogy ha kell, Szlovéniától Ukrajnáig teljes hosszúságban védekezünk a határokon. A népszavazás kapcsán azt is kijelentette Orbán Viktor egy éve, hogy Európát minden gyengesége ellenére sem fogjuk megtagadni.Évértékelő beszédet az ellenzék egyes politikusai is szoktak tartani.elszámoltatással fenyegette meg "Orbán földesurait". Azt is mondta, hogy a Jobbik kész a néppárti kormányzásra, amely az elszámoltatással kezdődik; a Fidesz ettől fél nagyon, azért támadja a pártot.. Azt mondta, a Demokratikus Koalíció készen áll arra, hogy tisztességgel, becsülettel, a többség nevében és felhatalmazásában kormányozza Magyarországot. Szavai szerint Magyarország nem erősödik, hanem szétmállik a mai hatalmasok kezei között, és ezért Orbán Viktor miniszterelnököt tette felelőssé.