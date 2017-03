Orbán Viktor új Igazgatási Központot adott át Szigetszentmiklóson

Pénteken délelőtt 11-kor Orbán Viktor személyesen adta át az új Szigetszentmiklósi Igazgatási Központot. A miniszterelnök beszédében kiemelte; a kormány olyan államot akar létrehozni, ami élvezi az emberek bizalmát, és segíti a polgárok és a vállalkozások boldogulását. A cél: alakítsuk át a közigazgatást úgy, hogy méltó legyen egy 1000 éves államhoz, és egyúttal korszerű is legyen. Hangsúlyozta, egy digitális kor hajnalát éljük, és a közigazgatásnak meg kell felelnie az új elvárásoknak.



Az új, összesen több mint 7000 négyzetméter hasznos területű épület négy intézménynek ad otthont. Ide költözik a Szigetszentmiklósi Járási Hivatal, a Szigetszentmiklósi Járásbíróság, a Szigetszentmiklósi Járási Ügyészség, valamint a Szigetszentmiklósi Rendőrség is. A járási hivatalban 12 munkaállomásos kormányablakot is kialakítottak, de helyet kap egy foglalkoztatásügyi és egy népegészségügyi kirendeltség is. Az új, összesen 3650 négyzetméteres irodatérben összesen 270 ember dolgozik majd – ismertette az új ingatlan funkcióit Varga Balázs, a Pest Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályának vezetője. Az új központban többek között postapont és készpénzes csekkbefizető automata is szolgálja az ügyfeleket, de eleve kényelmes, hogy a fenti intézmények egy helyen érhetők el. Az új központ a korábbi tapasztalatok alapján 11 ezer ügyfelet szolgál majd ki minden hónapban.



A volt Csepel Autógyár területén álló ingatlan még az 1940-es évek elején épült, a gyár igazgatási épületeként, és sokáig romos állapotban volt. Tartószerkezete azonban jó állapotban maradt fenn, és mérete, kialakítása miatt alkalmas volt a rekonstrukcióra és az új funkciók betöltésére – ismertette az előzményeket Grabarics Gábor, a kivitelezés jogát pályázaton elnyert Grabarics Építőipari Kft. cégvezetője. Ezt vásárolta meg a Magyar Állam, és ennek újjáépítését kezdte meg a nyertes cég 2015 augusztusában, hogy 10 hónap múlva megkezdődhessen az A+ minősítésű, lényegében új irodaépület birtokbavétele. Az épület felújítása tervezéssel együtt mintegy 2,5 milliárd forintba került.



A munka során a komplexum új épületgépészetet és villamoshálózatot, tetőszerkezetet és háromrétegű nyílászárókat kapott. A jól szigetelt tetőn 111 napelemet is elhelyeztek. Ez a korszerű, elektromos fűtő-hűtő rendszerrel együtt (a gáz nincs bevezetve) jelentősen hozzájárul az épület ökológiai lábnyomának csökkentéséhez, és jelentősen redukálja az üzemeltetés költségeit. Természetesen a teljes épület akadálymentes.



Az irodák mellett 116 férőhelyes parkolót alakítottak ki, és több mint 2500 nm zöld terület jött létre 38 új fával és több mint 2000 cserjével.