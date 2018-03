Origo: II. János Pál pápa elleni merénylet vádlottjával ápol barátságot Vona Gábor

Vona Gábor és Musa Serdar Çelebi érzelmes ölelése a KurultájonForrás: Facebook/Vona Gábor

Az Origo.hu oldalon kedden megjelent írás arról számol be, hogy Vona Gábor Facebook-oldalán több fényképen is együtt látható Musa Serdar Celebivel.A török férfi a hetvenes évek végén lett az Avrupa Türk Federasyonun nevű szervezet elnöke, amely jogelődje az Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu (ADÜTDF) nevű, Frankfurtban bejegyzett egyesületnek."Az egyesület mögötti anyaszervezet" a törökországi nacionalista párt, a Milliyetçi Hareket Partisi (MHP). Ez utóbbi "militáns, katonai szervezete pedig a Szürke Farkasok" - olvasható az Origón.Évekkel később, 1987-ben az ADÜTFD több részre szakadt, Musa Serdar Celebi pedig egy évvel ezután Koblenzben megalapította a Török-Iszlám Kultúregyesületek Szövetségét (TIKDB). Ebből 1993-ra egy kölni székhelyű szervezet formálódott Török-Iszlám Kultúregyesületek Európai Uniója (ATIB) néven - írták.Az origó egy 2016-os német parlamenti dokumentumra hivatkozva kitér arra, hogy a német titkosszolgálat szerint a szélsőjobbos Szürke Farkasok (Bozkurtlar) szervezetnek több török-nacionalista leágazása van Németországban, amelyek közül megemlítik az ADÜTFD-t, amelynek Musa Serdar Çelebi a vezetője volt, illetve a szintén Musa Serdar Çelebi által alapított ATIB-ot, amelyet úgy jellemeznek, mint "erősebb vallási elköteleződéssel felvértezett" föderációt.A cikk beszámol arról is, hogy Musa Serdar Çelebi jelenleg az isztambuli székhelyű UKID (Nemzetközi Fejlesztési és Együttműködési Szövetség) vezetője és a kultúrdiplomácia területén dolgozik.Az írás szerint az ilyen intézmények "általában egy-egy nagyhatalom fedőszervei, így munkatársaik fedésben és leplezetten olyan célokért dolgoznak, mint a befolyásszerzés idegen országokban, kapcsolatépítés a politikai szféra szereplői felé, és az anyaországgal szimpatizáló diaszpóra ápolása, a mozgalmaik finanszírozása".Az UKID honlapján rendszeresen foglalkozik a Jobbikkal, és egy az oldalon megjelent írásból kiderül, hogy Vona Gábor négy évvel ezelőtti török turnéját az UKID és annak vezetője, Çelebi szervezte meg."A legmeglepőbb azonban a 2013-2016-os időszakról készített jelentésük, amelyben oldalakon keresztül a Jobbikról és Vona Gáborról van szó, fényképekkel, köztük olyanokkal is, amelyek Vonát, a feleségét, és Musa Serdar Çelebit is egy társaságban örökítik meg" - fogalmaz a cikk szerzője. Hozzáteszi: a kiadvány a Jobbikra és Vona Gáborra úgy hivatkozik, mint a turanizmus európai képviselőjére, a törökök barátjára.