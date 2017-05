Oroszlányba telepítik a világ legmodernebb kipufogógyártó technológiáját a kínaiak

MTI Fotó: Kkm

Stratégiai megállapodást kötött kedden Csungkingban Magyarország a Bohong-csoporttal, amely a világ legnagyobb kipufogógyártója - mondta el az MTI-nek telefonon Kínából Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.A tárcavezető ismertette, hogy a Bohong a hatodik kínai vállalat, mellyel a kormány stratégiai megállapodást kötött. A kínai nagyvállalat a kanadai Wescast felvásárlása révén 1200 embert foglalkoztat magyarországi üzemében, Oroszlányon.A miniszter tudatta: a Bohong-csoport 9 milliárd forintos új beruházást hajt végre Magyarországon, mellyel a világ legmodernebb kipufogógyártó technológiáját telepítik Oroszlányba, és ez eddig a legnagyobb kínai autóipari beruházás Magyarországon.

A miniszter kiemelte, hogy 69 magyar vállalat 118 képviselője kísérte el, mert a kínai nagyvárosban csungkingi-magyar üzleti fórumot is tartanak, amelynek keretében 13 gazdasági megállapodás köttetik majd, elsősorban informatikai, logisztikai és élelmiszeripari területen. Emellett magyar élelmiszerbiztonsági kutatóközpont jön létre a helyi egyetemen, mert a magas szintű magyarországi élelmiszerbiztonsági előírások miatt egyre növekednek a kínai piaci igények a magyar élelmiszeripari termékekre.Szijjártó Péter kiemelte, hogy Csungking a leggyorsabban fejlődő kínai tartomány, autóipari és informatikai központ; a világ minden 3. laptopja itt készül, és 400 autóipari vállalat működik itt.Az azonos gazdasági profil alapozza meg a magyar-csungkingi együttműködést - húzta alá Szijjártó Péter, aki arra is kitért, hogy a tartomány és Magyarország kereskedelmi forgalma robbanásszerű növekedésnek indult; tavaly 170 millió dollárt tett ki, ami 57 százalékos növekedést jelent, a magyar export pedig több mint a duplájára nőtt. A miniszter kiemelte, hogy a tartomány a Csungking-Duisburg vasútvonalon keresztül közvetlen összeköttetésben áll Nyugat-Európával, és ezen a vonalon nemrég érkezett meg az első Magyarországra indított szerelvény. Szijjártó Péter elmondta, hogy ma egy olyan logisztikai megállapodást is aláírnak, melynek köszönhetően a Csungkingból Európába irányuló export egy része Magyarországon keresztül érkezik majd.Mindemellett a tárcavezető kitért arra is, hogy küldöttsége a Szecsuani Nemzetközi Tanulmányok Egyetemével is megállapodást kötött, ahol magyar tanszék jön létre, és minden évben indul majd magyar nyelvi képzés, melynek hallgatói egy évet Szecsuanban, hármat pedig Budapesten fognak tölteni.