Országos kompetenciamérésen vesznek részt a diákok

Az Oktatási Hivatal (OH) szerdán tartja a 6., a 8. és a 10. évfolyamos diákok szövegértési képességét és matematikai eszköztudását vizsgáló országos kompetenciamérést - közölte a hivatal az MTI-vel. Mint írták, a mérés - a sajátos nevelési igényű tanulók egy szűk csoportját kivéve - minden 6., 8. és 10. évfolyamos tanulónak kötelező, így idén 2 654 iskola 3 574 telephelyén összesen 267 449 diák vesz benne részt: a 6. évfolyamból 93 379-en, a 8.-ból 87 880-an, a 10.-ből pedig 86 190-en.



Az országos kompetenciamérés célja a vizsgált évfolyamokon tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának teljes körű feltérképezése, ezért a feladatsorok a vizsgált területeket részletesen lefedő, különböző nehézségű kérdésekből állnak.



Annak érdekében, hogy összehasonlíthatóvá váljon az azonos vagy hasonló körülmények között élő diákokat oktató iskolák pedagógiai teljesítménye, az országos kompetenciamérést a tanulók családi hátterének vizsgálata egészíti ki. Ennek keretében az OH kérdőívet juttat el a diákok közvetítésével a szülőkhöz. A tanulói kérdőív kitöltése önkéntes és név nélküli.



A hivatal kiemelte: a kérdőívek adataiból képzett, az iskolák tanulóinak szociokulturális hátterét megjelenítő családiháttér-index segítségével jobban megmutatkozhat azon iskolák értékes pedagógiai munkája is, amelyek nehezebb körülmények között élő vagy gyengébb képességű tanulókkal foglalkoznak.



A magyar köznevelés országos mérési rendszerének kiépítése 2001-ben kezdődött, ma a világ legkorszerűbbjei között tartják számon. Az országos kompetenciamérés korábbi eredményei nyilvánosak, elérhetők az OH honlapján.