Országosan 20-25 ezer új építésű ingatlanba költözhetnek be az idén

Az idén akár 20-25 ezer új építésű ingatlan is beköltözhetővé válhat az országban - értesült csütörtöki cikke szerint a Magyar Nemzet Balogh Lászlótól, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjétől.



Az építőiparban tapasztalható óriási munkaerőhiány miatt azonban számos otthon birtokbavétele áthúzódhat a jövő évre - tette hozzá a szakértő.



Úgy vélte, hogy az építési kedv felerősödését az előző években bevezetett lakástámogatások mellett az új lakások általános forgalmi adójának csökkentése eredményezte. Fontosnak tartotta ugyanakkor, hogy a kedvezményes áfát 2020 után is meghosszabbítsák, különben visszaesés következhet be a lakásépítésben.



A fővárosban az új építésű ingatlanok átlagos négyzetméterára 764 ezer forint, vidéken 387 ezer forint - idézte a Magyar Nemzet az Újotthon.hu elemzését.