Országosan pusztítják a vérszívókat

Mukics Dániel emlékeztetett: a június eleje óta tartó program keretében eddig. Ha az időjárás ezt lehetővé teszi,Közlése szerint a múlt héten Komárom-Esztergom megyében, Győr és a főváros környékén folytattak kezeléseket a szakemberek. Ezen a héten a viharos időjárás miatt eddig elmaradt irtást is pótolják a területen, ezen kívülirtják a rovarokat.A szolnoki és szekszárdi régióban, továbbá. A napokban a Balatonnál, Szolnok térségében, valamint a Duna mentén végeznek biológiai lárvagyérítést - fűzte hozzá a helyettes szóvivő., térképes ábrázoláson is látható a kezelt terület nagysága és az aktuális heti terv.Az önkormányzatok a központi program mellett önállóan is végezhetnek szúnyoggyérítést - közölte Mukics Dániel.