Országszerte 24 városban szerveznek programokat a régészet napján

Május 26-án, szombaton múzeumok, egyetemek és kutatóintézetek nyitják meg raktáraikat az érdeklődők előtt, akiket számos helyszínen ismeretterjesztő előadások, filmvetítések, kézműves, gasztronómiai és zenei programok is várnak. A Magyar Régész Szövetség MTI-hez eljutatott közleménye szerint most először a fővárosi intézmények közös "régészeti fesztivállal" is készülnek az alkalomra, az egész napos rendezvénynek az Magyar Tudományos Akadémia (MTA) új épülete, a Humán Tudományok Kutatóháza ad majd otthont. Mint írják, az idei régészet napja középpontjában az egyéni sorsok állnak. Az előadásokon és foglalkozásokon éppúgy megelevenednek a múlt meghatározó alakjai, királyok, hadvezérek, tudósok és felfedezők, mint a névtelenség homályába veszett személyiségei.



A régészet, a legújabb antropológiai és genetikai vizsgálatoknak köszönhetően ugyanis ma már az írásos források előtti időszakok hőseinek élettörténetét is meg lehet ismerni. Tatabányán egy nemrégiben feltárt különleges rézkori sír ölelkező emberpárjának történetét göngyölíthetik fel az érdeklődők, míg az MTA Humán Tudományok Kutatóházában varázslókkal, rabszolgákkal és egy kitépett nyelvű nimfával találkozhatnak, híres antropológusok segítségével pedig megtanulhatják a nemmeghatározás és az életkorbecslés fortélyait. Zalaegerszegen és Budapesten római sírköveket bírnak szóra a régészek, míg Pécsett Maximinust, a rettenetes pannóniai bajkeverőt lehet megismerni. Az érdeklődők megtudhatják, ki volt a valódi Janus Pannonius, és talán azt is, hová temették Orseolo Pétert. Kecskeméten a Kiskunság avar nagyuraival köthetnek szövetséget a látogatók, míg Salgótarjánban megismerhetik a vértesszőlősi "Samu" előkerülésének kalandos történetét.



Több helyszínen kísérleti régészeti bemutatók és előadások várják a közönséget, de lesznek több száz vagy ezer évvel ezelőtt élt emberek mindennapjait bemutató, a táplálkozást, az életmódot és az életkörülményeket rekonstruáló programok is. Békéscsabán például régi korok reggelijeivel és ebédjével lehet ismerkedni, míg Szombathelyen kiderül, hogy egy középkori városban házasodás útján miként emelkedhetett valaki egyre feljebb a társadalmi ranglétrán. Az országos programsorozatot a Magyar Régész Szövetség hívta életre 2014-ben. Az idei rendezvény teljes programkínálata a regeszetnapja.hu oldalon érhető el - olvasható a közleményben.