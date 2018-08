Összeomlott a VV Fanni-ügy gyanúsítottja - B. L. az újságokból értesült a lehetséges vádról

Tavaly november 27. óta előzetes letartóztatásban ül az a dunaújvárosi vállalkozó, akit az egykori valóságshow-szereplő, VV Fanni meggyilkolásával gyanúsítanak. B. L. a letartóztatása napjától újságokból és a tévéből informálódik ügye alakulásáról, így arról is értesült, hogy a Blikk információi szerint a rendőrség annyi bizonyítékot gyűjtött össze, hogy emberölés miatt az ügyészség akár holttest nélkül is vádat emelhet ellene –A lap a gyanúsított családjától megtudta, hogy B. L. teljesen összeomlott a hír hallatán. Aúgy tudja, a személyi szabadság megsértése miatt kiszabható maximum ötéves börtönbüntetésbe már belenyugodott, és felkészült rá lelkileg, de a gyilkosság vádja, és az azért kapható tizenöt vagy annál is többévnyi idő lehetősége sokkolta.– Kétségbe van esve, hogy még mindig nem hozott eredményt a nyomozás, és hogy egy eszement minősítést akarnak rábizonyítani – mondta a neve elhallgatását kérő rokon.A Bors felkereste B. L. egykori védőjét, a nagybátyját is, aki továbbra sem hiszi, hogy unokaöccse gyilkolt, de hogy néhány év börtön vár rá, azt ő és maga a gyanúsított is jogosnak tartja.– Amit L. vitathatatlanul elkövetett: egy bódult állapotban lévő nőt elvitt. Tehát, a személyi szabadságától megfosztotta. Egytől öt évig terjedő szabadságvesztést kaphat ezért, de mivel büntetlen előéletű, két-három év börtön a reális – mondta dr. Brodmann Péter, aki szerint valóban nem kizárt, hogy mégis gyilkosság lesz a vád.korábban megírta, Novozánszki Fanni november 20-i eltűnése után hét nappal előzetes letartóztatásba helyezték B. L.-t. Kamerafelvételek bizonyítják, de ő maga is elismerte, hogy az ájult lányt levitte a lakásából a mélygarázsba, majd elhajtott vele, a gyilkosságot azonban rendületlenül tagadja.