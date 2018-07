Őszinte, szókimondó vitát ígér idén is a szabadegyetem Tusnádfürdőn

"Szenvedélyünk Tusványos" címmel az őszinte párbeszéd, szókimondó vita jegyében kezdődik kedden a székelyföldi Tusnádfürdőn a 29. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor, a magyarországi Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány és a Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) nevű erdélyi ifjúsági ernyőszervezet vasárnap hajnalig tartó rendezvénysorozata.



Az idei mottó a Tusványos alapítóinak, szervezőinek és a rendszeres látogatóinak életérzését, a fórumok résztvevőitől is elvárt hozzáállást, és az esti koncertek hangulatát fejezi ki. A szervezők szerint fontos, hogy a közösségi ügyek megvitatását, a megoldáskeresést és jövőtervezést az őszinte elkötelezettség, a szenvedélyesség jellemezze, "ne csak elbeszélgessünk egymás mellett" - fejtette ki az MTI-nek Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) ügyvezető elnöke, a Tusványos politikai programfelelőse.



Az immár fesztivállá terebélyesedett, de szabadegyetemi gyökereihez ragaszkodó Tusványos évről évre az időszerű témákhoz igazítja politikai programkínálatát. Ennek tervezésekor csak két biztos programpont van, ami idén sem marad el: a határon túli magyar politikai szervezetek vezetőinek pénteki nemzetpolitikai fóruma és Orbán Viktor szombat délelőtti előadása, amely után a miniszterelnök a közönség soraiból feltett kérdésekre is válaszol - mutatott rá a programfelelős.



Hozzátette: szó lesz a jövő évi EP-választásokról, a bevándorlásról, Európa jövőjéről, a magyarság jövőképéről. Az utóbbi hetek romániai bírósági ítéletei - a terrorizmus vádjával bebörtönzött székelyföldi fiatalok, a Bánffy-erdők visszaállamosítása, a Batthyáneum visszaszolgáltatásának elutasítása - miatt a magyarokkal szembeni jogfosztásokra összpontosító rendezvényeket is beiktattak a programba.



A politikai fórumokon a Fidesz és KDNP számos vezető politikusa mellett idén az LMP és MSZP képviselőinek jelenlétére is számítanak a szervezők, de a román féllel idén sem sikerült bővíteni a párbeszédet. Traian Basescu volt államfő óta nem volt olyan vezető román politikus, aki "el mert volna jönni Tusványosra", Sándor Krisztina szerint azért, mert kedvezőtlen médiavisszhangtól és szavazatvesztéstől tartanak. Így továbbra is csak azok a román civilek vállalták a részvételt, akik eddig is nyitottságot tanúsítottak a magyar közösség iránt.



A Tusványos programjából például az utolsó héten törölték a román centenáriumnak szentelt "100 év, 100 esély(telenség)?" címmel tervezett magyar-román kerekasztalt, mivel a román résztvevők sorra elhárították a meghívást. A programfelelős szerint annak nem lett volna értelme, hogy egyoldalúan, csak magyar szempontból boncolgassák a témát.



A Tusványosra idén is számos külföldi vendéget várnak. A Tusvanyos.ro honlapra feltöltött programban szembeötlő a lengyel szakértők szerepvállalása, akik a magyar-lengyel barátság ügyét szolgáló, tavaly létrehozott Waclaw Felczak Alapítvány szervezésében érkeznek az erdélyi rendezvényre. "Elemzők, politikusok, újságírók értekeznek a közép-kelet-európai térségről: fontos stratégiai partnereink ennek a régiónak a jövőkép-alakításában" - magyarázta Sándor Krisztina.



Elmondta: a Tusványos mindig jó alkalom az erdélyi magyar-magyar párbeszédre: idén a Székelyföld autonómiáját előirányzó tervezetekről szóló pódiumbeszélgetésen ülnek egy asztalhoz a három erdélyi magyar párt képviselői. A politikai fórumokon kívül a partnerszervezetek csaknem harminc rendezvénysátra várja változatos kulturális, ismeretterjesztő és szórakoztató programokkal az érdeklődőket.



Sándor Krisztina azt tapasztalta: a tábort benépesítő fiatalok is többnyire nyitottak a közéleti szerepvállalásra, ha nem is olyan mértékben, mint a Tusványost alapító korosztály. Elismerte: a táborban összesereglő fiatalok nagy része nem a politikai programokért, hanem a koncertekért jár Tusnádfürdőre, de szerinte "nem is baj ez", mert létezik egy olyan, főleg egyetemistákból és fiatal értelmiségiekből álló réteg, amelyik már tudatosan válogat a programok közül, és beül olyan előadásokra, amelyek érdeklik.



"Jó az, hogy nemcsak erdélyi, hanem nagyon sok magyarországi fiatalt látunk a táborban, ami nyilván a nemzetpolitikai összefonódások miatt is fontos" - emelte ki Sándor Krisztina.



A Tusványost a Fidesz és az erdélyi jobboldali beállítottságú magyar ifjúsági mozgalmak partnersége alapozta meg a 90-es évek elején. A nemzetpolitikai témákat boncolgató, 1990-ben indult bálványosi szabadegyetem 1997-ben költözött Tusnádfürdőre: a két településnév összevonásából született a Tusványos elnevezés. A politikai fórum itt diáktáborral egészült ki, amely számos ifjúsági rendezvénnyel bővítette a programkínálatot, és megalapozta a szervező csapat folyamatos megújulását.



A Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor 29. rendezvénye a "nulladik napi" koncertekkel - a Maszkura és a Tücsökraj, majd Rúzsa Magdi fellépésével - kedden este kezdődik, a szakmai-közéleti programok hivatalos megnyitóját pedig szerda délelőtt rendezik meg.